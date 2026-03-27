La novedosa procesión infantil, la de Hermandad y 'Camino de Pasión y Esperanza' en el Sábado de Pasión leonés

LEÓN 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La novedosa procesión infantil 'Caminando tras las huellas de Jesús', el desfile de 'Hermandad' y 'Camino de la Pasión y Esperanza' marcarán el Sábado de Pasión en la capital leonesa, que concluirá con la celebración del Vía Crucis procesional del 'Santo Cristo de la Bienaventuranza'.

A las 12 horas partirá de la iglesia de Santa Marina la Real la procesión infantil organizada por la cofradía La Agonía de Nuestro señor, que discurrirá por La Real, Serranos, Torres de Omaña, Cervantes, Ancha, Plaza de Regla, Pablo Flórez, San Pelayo, Plaza San Pelayo, Serranos e Iglesia de Santa Marina La Real.

Será a las 17.30 horas cuando se celebre la procesión de 'Hermandad' organizada por la cofradía de Jesús Divino Obrero que viste túnica de lana o tejido similar de color blanco-hueso; ceñidor, capirote y capa, además de pantalón oscuro, camisa blanca, corbata negra, zapatos y calcetines negros.

Esta procesión partirá de la iglesia de Jesús Divino Obrero y recorrerá las calle Víctor de los Ríos, Obispo Almarcha, Daoiz y Velarde, Murias de Paredes, Plaza Riaño, Misericordia, Plaza San Martín, Plegaria, Plaza Mayor, Santa Cruz, Puerta Sol, Daoiz y Velarde, San Pablo, Víctor de los Ríos y regreso al templo de partida.

Media hora después saldrá desde la colegiata de San Isidoro la procesión de 'Camino de Pasión y de la Esperanza' alumbrada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad y antes de partir tendrá lugar el canto de la Coral Isidoriana en el interior del patio, solo para los hermanos cofrades.

Este desfile, con los pasos ' Jesús de la esperanza cautivo de Anás', de Jaime Babio (2011); 'Virgen de la Piedad y del Milagro', anónimo (siglo XVI) y 'Nuestra Señora la Virgen de la Esperanza', de Miguel Bejarano (2004) discurrirá por plaza de Santo Martino, Sacramento, Plaza de San Isidoro, Cid, Ancha, Hermandad Sacramental de Santa Marta y de la Sagrada Cena, Plaza de San Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga, Plaza de Don Gutierre, Zapaterías, Plaza de San Martín, Plegaria, Plaza Mayor, Mariano Domínguez Berrueta y Plaza de Regla, donde los Hermanos harán una estación de Penitencia.

Continuará el desfile por Sierra Pambley, Ancha, Cervantes, Plaza Torres de Omaña, Fernando González Regueral, Plaza San Isidoro, Sacramento, Plaza Santo Martino y patio de la Real Basílica-Colegiata de San Isidoro.

También a las 18.30 horas, en la iglesia del monasterio de las Concepcionistas, tendrá lugar la Misa anticipada del Domingo de Ramos, durante la que bendicirán las túnicas y tendrá lugarel rito de admisión de los nuevos hermanos que se han incorporado a la Cofradía.

Media hora después, en el monasterio de las monjas Benedictinas tendrá lugar el Besapié al Cristo de la Redención.