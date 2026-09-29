Nueva caída del 0,2% de las ventas del comercio al por menor en agosto con una subida de la ocupación del 1,1%

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VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor en Castilla y León han vuelto a caer, al igual que en el mes pasado, un 0,2 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior, si bien es más leve que la marcada por la media del país (-1,1 por ciento) y supone el sexto peor dato en la evolución nacional, según los datos difundidos este martes por el INE y recogidos por Europa Press.

Por su parte, en lo que va de año las ventas del comercio minorista han crecido un 1,6 por ciento en Castilla y León, tres décimas por encima de la media (1,3 por ciento).

Las ventas minoristas a precios constantes subieron en tasa anual en once comunidades autónomas en agosto y bajaron en el resto.

Respecto a la ocupación, la empleabilidad del sector del comercio al por menor subió un 1,1 por ciento en Castilla y León en términos interanuales, cuando en España bajo un 0,1 por ciento, si bien cedió en un 0,6 por ciento en comparación con el mes anterior, misma tasa que la media del país.

En lo que va de año la ocupación ha crecido un 1,3 por ciento en Castilla y León, más del doble que en España (0,5 por ciento).