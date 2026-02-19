Nueva detención de un joven, la tercera ya, en la misma calle en Valladolid con 54 gramos de 'coca'

Archivo - Comisaría CNP de Delicias - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido nuevamente, la tercera vez ya, a un joven en la misma calle tras interceptarle cuando portaba un total de 54,38 gramos de cocaína, sustancia supuestamente destinada para su venta a terceras personas. En los tres casos, tras pasar por los Juzgados de Instrucción 2, 6 y 1, el presunto 'camello' ha quedado en libertad, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

La nueva detención de J.V.H, de 18 años, se produjo sobre las 21.30 horas de este miércoles, cuando se encontraba en la calle Rigoberto Cortejoso, momento en el que portaba una bolsita con la referida cantidad de sustancia que arrojó al suelo al ver la presencia de los agentes.

Durante la detención se personó la propia madre del joven, quien quiso utilizar su teléfono móvil para advertir al resto de la familia de lo que estaba ocurriendo. Al no hacer caso a los funcionarios para que colgara el teléfono, los agentes detuvieron también a la progenitora bajo la acusación de resistencia.

Esta última, tras pasar la noche en calabozos, ha quedado en libertad esta mañana, mientras que su hijo, tras pasar también esta mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número 2, ha seguido los mismos pasos que la anterior, aunque con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.

La primera detención de este joven se produjo el pasado día 9 de febrero en la calle Rigoberto Cortejoso, en las inmediaciones de la Feria de Valladolid, después de que fuera requerida la presencia de la policía en la zona ante la presencia de un varón en posesión de droga. Una vez allí, los agentes actuantes localizaron al sospechoso y tras interceptarle le ocuparon 31,4 gramos de cocaína. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 6, el detenido quedó en libertad pero con la obligación de firmar los días 1 de cada mes.

La segunda detención de este mismo joven se produjo al día siguiente, cuando sobre las 18.00 horas una patrulla comisionada a través de una llamada se personó en la misma vía pública ante la presencia del mismo individuo en actitud sospechosa. En esta ocasión, los policías, tras el correspondiente cacheo, le ocuparon tres paquetes con quince placas de hachís con un peso total de 1.486 gramos y cuatro envoltorios con un total de 4 gramos de cocaína.

El supuesto traficante, asistido por las letradas Lorena Iglesias y Patricia Villar, del despacho Iglesias & Villar, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 1, que dictó entonces su puesta en libertad sin medidas.