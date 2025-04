La nueva ejecutiva del PSOE de Salamanca que encabeza Serrada obtiene más del 96% de los votos en el Congreso Provincial

SALAMANCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Salamanca elegida en el 14 Congreso de los socialistas salmantinos celebrado este sábado en la capital salmantina ha obtenido el respaldo del 96,25 por ciento de los delegados con derecho a voto.

La nueva dirección está renovada en un alto porcentaje, y apuesta "por la juventud con jóvenes muy formados y gran experiencia tanto en la gestión como en sus desempeños profesionales y políticos" tal y como han señalado fuentes socialistas en un comunicado recogido por Europa Press.

La ejecutiva provincial sigue encabezada por el reelegido David Serrada, único candidato que se presentó para liderar a los socialistas salmantinos en el proceso que se abrió para ello.

Como vicesecretaria general figura Miryam Tobal que sustituye a Elena Diego y como número tres, y secretario de organización, también ha sido reelegido Mario Cavero.

La ejecutiva provincial cumple con la paridad que marca los estatutos del partido, aglutina a la representatividad de toda la provincia destacando la incorporación de un gran número de cargos públicos y orgánicos socialistas en diferentes corporaciones locales, ayuntamientos y agrupaciones de la provincia.

"MÁS FUERTE Y RENOVADO"

El secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha asegurado durante el discurso de clausura que este 14 Congreso provincial ha demostrado que "el Partido Socialista de Salamanca está fuerte, cuenta con un equipo renovado y de futuro que va a estar a la altura de las demandas de los salmantinos y también de la militancia".

El reelegido secretario general de los socialistas salmantinos ha cerrado el Congreso junto a la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal, Esther Peña, y ha señalado que han quedado fijadas tanto la estrategia política como la configuración de los diferentes órganos para los próximo cuatro años.

Ahora es tiempo de caminar "despacito, las prisas no son buenas" como ha dicho Serrada y ha apelado a la ayuda y la participación de la militancia para llegar a los objetivos porque "Salamanca no es de derechas, esta tierra no es de derechas como quiere hacer creer el PP" y en la provincia hay "alcaldes socialistas que se parten todos los días la cara y ganan ayuntamientos y gobiernan con mayorías absolutas en sus municipios".

Para lograr sus objetivos, Serrada ha subrayado que es necesario "trabajar y trabajar", ya que "hay un equipo renovado con los mejores, estamos capacitados y podemos hacerlo".