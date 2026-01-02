La nueva ordenanza de Palencia obligará a llevar a los perros atados y a limpiar todos los excrementos

El concejal de Medio Ambiente de Palencia, Toño Casas. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Convivencia Responsable y Protección Animal de Palencia obligará a llevar a los perros atados en la ciudad y a limpiar todos los excrementos.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia ha presentado al resto de grupos municipales el borrador de esta ordenanza, que renueva la normativa anterior casi al completo con medidas como la obligatoriedad de llevar a los perros atados en la ciudad y la limpieza de excrementos, con la obligación de recoger los sólidos y diluir con agua los orines.

El texto introduce medidas para garantizar el la convivencia ciudadana y el bienestar animal en la capital y sus medidas están en consonancia con lo que dicta la Ley de Bienestar Animal.

El concejal de Medio Ambiente, Toño Casas, ha explicado que el borrador de la ordenanza ha sido redactada por la veterinaria municipal tras estudiar las necesidades, quejas y problemas que generan los animales en la ciudad y que está abierta a recoger las propuestas del resto de fuerzas políticas, una vez que pase por próxima comisión municipal de Medio Ambiente.

En este sentido, Casas ha recordado que en Palencia hay censados casi 5.000 perros, que en el último año se han incrementado esa cifra en 600 animales y que, de ellos, un total del 10 por ciento son de Razas Potencialmente Peligrosas.

Entre las novedades del texto se incluye la obligación de que los animales paseen por las calles siempre bajo control y sujetos con correa. Tampoco estará permitido alimentar animales en vía pública para evitar plagas y riesgos sanitarios y, por otro lado, se refuerza la gestión ética de colonias felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

Finalmente, la ordenanza se ocupará de la regulación del acceso de animales a transportes y establecimientos públicos, contempla la creación del Centro Municipal de Protección Animal (CPA), que funcionará como centro sin sacrificio y fomentará la adopción responsable de animales abandonados y regulará la labor de los voluntarios en la protectora para garantizar esta actividad.

Las infracciones podrán sancionarse con multas de 100 a 30.000 euros, según su gravedad, y con sanciones accesorias como la clausura de instalaciones o la prohibición de adquirir animales. Se mantienen también las sanciones por maltrato animal recogidas en la Ley de Bienestar Animal estableciéndose un canal de denuncias.