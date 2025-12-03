Nueva propuesta navideña para mayores en Valladolid: una tarde de paseo junto a jóvenes voluntarios

Presentación de la programación de Navidad para personas mayores en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Voluntariado de Valladolid, con la colaboración del Ayuntamiento, ponen en marcha para estas fechas navideñas un proyecto "especial" para que voluntarios jóvenes o universitarios acompañen durante una tarde a personas mayores en riesgo de soledad, con un paseo por las calles con iluminación navideñas, visitas a belenes o para hacer compras.

La actividad forma parte de las propuestas de la programación de Navidad 2025-2026 del área de Personas Mayores del Ayuntamiento de Valladolid, que ha sido presentada este miércoles por el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto.

El edil ha destacado que la programación ofrece un conjunto de iniciativas que abarca actividades culturales, festivas, participativas y de acompañamiento dirigidas a las personas mayores de la ciudad con el objetivo de fomentar la convivencia, la participación y el bienestar emocional durante las fiestas.

Una de las novedades para este año es la colaboración del Consistorio con el programa 'También te acompañamos en Navidad' que el Banco de Voluntarios pone en marcha desde hace varios años para combatir la soledad no deseada de las personas mayores.

Como ha explicado su representante, Marina Fernández Salvador, la fundación ha realizado más de un centenar de acompañamientos permanentes y numerosos apoyos para gestiones puntuales y la campaña de este año pone en marcha un proyecto especial en el que jóvenes universitarios acompañarán durante una tarde a personas que viven en situación de soledad.

Se planteará que jóvenes y mayores puedan compartir un paseo por los principales puntos navideños de la ciudad (luces, belenes, casetas) para disfrutar juntos de estas fechas.

Además, la Fundación tiene preparadas pequeñas sorpresas para las personas acompañadas y organizará una comida a la que asistirán mayores y acompañantes.

De manera paralela, se hace un llamamiento a nuevos jóvenes voluntarios que deseen vivir una experiencia "enriquecedora" y ofrecer su tiempo a quienes más lo necesitan. Las personas interesadas pueden contactar a través de los teléfonos 633232732 y 633056427.

PROGRAMACIÓN DE LOS CENTROS DE VIDA ACTIVA

Los Centros de Vida Activa (CVA) desplegarán una agenda navideña entre diciembre y comienzos de enero. La programación incluye talleres, actuaciones, excursiones, actividades intergeneracionales, exposiciones y encuentros festivos que permiten disfrutar de la Navidad en comunidad.

Entre las propuestas más relevantes destacan los talleres de decoración navideña que tendrán lugar en varios Centros (como Delicias, Puente Colgante, Zona Este o Huerta del Rey) durante las primeras semanas de diciembre; diversas actuaciones musicales y teatrales, con agrupaciones como la Rondalla del CVA Delicias, los coros de Rondilla, Zona Sur o Arca Real, además de los grupos teatrales de San Juan y Zona Este; y las exposiciones navideñas, entre ellas la Exposición de 'Mandalas' navideños en Río Esgueva o la muestra de pintura del CVA Rondilla.

La programación de los centros incluye también excursiones navideñas, como la visita a Madrid para ver el alumbrado o la salida a León, así como numerosas actividades intergeneracionales: talleres de manualidades, partidas de 'rummy', movimiento y baile, juegos de ordenador o la tradicional ruta de belenes.

A ello se suman chocolatadas, comidas de Navidad, campanadas, degustaciones y bailes, que llenarán de ambiente festivo los Centros durante estas fechas.

Desde el 16 de diciembre y durante todo el periodo navideño podrá visitarse en todos los Centros la II Muestra de Decoración Navideña, que permite recorrer y disfrutar los espacios ornamentados por las personas usuarias.

La información e inscripciones están disponibles en cada Centro, en el correo vidaactiva@ava.es y en el teléfono municipal 010.

COMIDAS Y CENAS EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Un año más, la Concejalía impulsa el programa 'Contigo en Navidad', una iniciativa destinada a que ninguna persona mayor de 70 años pase sola estas fiestas. En colaboración con el Centro Residencial Patio de los Palacios, se ofrecerá a quienes viven solas la oportunidad de compartir las cenas de Nochebuena y Nochevieja, así como las comidas de Navidad y Año Nuevo, en un entorno acogedor y acompañado.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 10 de diciembre a través del correo sis@ava.es o del teléfono 983426111, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, con plazas limitadas.

Este programa, ha destacado Nieto, "constituye un apoyo fundamental para combatir la soledad no deseada en fechas especialmente sensibles".

"La soledad es uno de los mayores retos sociales de nuestro tiempo. No podemos permitir que ninguna persona mayor pase estas fiestas sin compañía, sin un gesto de cercanía o sin un espacio donde sentirse parte de la comunidad. Desde este Ayuntamiento trabajamos con todos los medios a nuestro alcance para luchar contra la soledad no deseada, especialmente en Navidad, porque cada encuentro y cada acompañamiento pueden cambiar vidas", ha afirmado.

El Ayuntamiento de Valladolid refuerza con estas propuestas su compromiso de ofrecer oportunidades de encuentro, participación y acompañamiento, para que todas las personas mayores de Valladolid puedan disfrutar de una Navidad activa, cercana y en compañía.