La nueva temporada del LAVA cuenta con 35 compañías de seis países

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) contará con 35 compañías de seis países distintos para la temporada 2023/24 con el objetivo de reivindicar la cultura como "derecho fundamental" y "vía de cooperación en las relaciones humanas" mediante espectáculos multidisciplinares.

"Un espacio que es paradigma de la evolución constante del proceso creativo y artístico entendido como un proceso de entrega" ha trasladado la concejal de Cultura y Educación, Irene Carvajal.

Todas las compañías tendrán su paso por la Sala Concha Velasco, incluidas las compañías provenientes de otros países de Europa, América y Asia.

La programación de esta temporada es el resultado de un "intenso trabajo" en palabras del director del LAVA, Juan Herrero, quien también ha añadido que el público es el que termina de "redondear y dar sentido" a todo el trabajo realizado.

En la programación conviven firmas que vienen de recibir premios nacionales de teatro, danza, literatura y espectáculos multipremiados, junto a un grupo de jóvenes creadores. Todas ellas se centrarán en las relaciones humanas, con las que buscarán presentar lenguajes escénicos "innovadores".

"Somos conscientes de que nos dirigimos, quizá, a la audiencia más inquieta, exigente y crítica de la que nos encontramos en Valladolid", ha aseverado Herrero.

Igualmente, en esta ocasión se dará cabida al teatro, con 19 piezas, danzas contemporáneas, con once espectáculos, y tres propuestas de circo contemporáneo.

COMPAÑÍAS INTERNACIONALES

Las cinco compañías extranjeras provienen de Bélgica, Argentina, Francia y Taiwán, de las cuales dos serán las encargadas de abrir y cerrar la nueva temporada.

La apertura correrá a cargo de la compañía belga 'Peeping Tom' con su pieza 'Diptych: The missing door and The lost room' el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre. Un teatro de "gran formato" con unas escenografías cinematográficas donde sus intérpretes también serán bailarines y cantantes.

En noviembre, será el turno de la escena argentina con la compañía 'Sutottos', que presentará 'Perdón', una comedia sobre la amistad, la culpa o el ego.

En enero recalará en el LAVA la compañía francesa 'Cirque le Roux' con 'La nuit du Cerf', muestra del circo contemporáneo europeo. Por su parte, la portuguesa 'Companhia do Châpito', que recupera la memoria y la huella del emperador romano, Julio César.

Bajará el telón de esta temporada el 18 de mayo la compañía francesa 'Chicos Mambo', que despide la programación del LAVA con la propuesta de danza y humor 'Tutú'.

ENTRADAS Y ABONOS

La campaña de abonos para la nueva temporada comienza en septiembre con la renovación los días 1, 2, 5, 6 y 7 y con la emisión de nuevos títulos a partir del día 12.

El LAVA ofrece dos modalidades como son el Abono 12 y el Abono 20, que permitirán al usuario personalizar su programa al elegir 12 o 20 espectáculos, respectivamente.

Finalmente, las entradas se podrán adquirir desde el 19 de septiembre, tanto en la taquilla como en la página web www.lavavll.es, con descuentos para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la ESADCYL y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.