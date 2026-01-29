Nueve carreteras de CyL continúan afectadas por nieve y cuatro por inundaciones en la provincia de León

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nueve carreteras de la Comunidad de Castilla y León continúan a estas horas afectadas, tras el paso de la borrasca 'Kristin' por la región, debido a la acumulación de nieve, mientras que otras cuatro vías se encuentran cortadas debido a las inundaciones.

En concreto, se encuentra intransitable --nivel negro-- la carretera ZA-103 en Sanabria (Zamora), mientras que en nivel rojo --obligatorio el uso de cadenas-- permanecen la BU-571 en Río de la Sía (Burgos) y las carreteras LE-233 en Besande, LE-234 en Prioro y LE-473 a la altura de Caldas de Luna, en la provincia de León.

Por su parte, están en nivel amarillo --con prohibición de acceso a camiones-- las carreteras LE-321 a su paso por Redipuertas, LE-333 en Cofiñal y LE-481 a la altura de Torrestio, también en la provincia leonesa.

Por su parte, se encuentran cortadas debido a las inundaciones por la lluvia las carreteras LE-5703 en Cea, LE-5705 en Villaselán, LE-6704 en Saelices del Río y LE-6706 en Villamol, todas ellas en la provincia de León.