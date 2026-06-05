Nueve detenidos más en Valladolid por la reyerta con armas blancas en Las Moreras

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en Valladolid. Archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a nueve personas más en el marco de la investigación iniciada tras la grave reyerta con armas blancas ocurrida el pasado 17 de mayo en la playa de Las Moreras, durante la celebración de un festival de música tecno, según la información de la Subdelegación del Gobierno recogida por Europa Press.

Estas nuevas detenciones refuerzan que la operación policial ha continuado activa, avanzando de forma sostenida para identificar a todos los implicados en la reyereta registrada durante la madrugada del 17 de mayo, fecha en la que agentes de la Policía acudieron de inmediato tras recibir un aviso de la Sala CIMACC 091 que alertaba de hechos en los que varios individuos estaban utilizando armas blancas.

El propio dispositivo de prevención establecido se encontraba a 50 metros del lugar, lo que permitió una inmediata respuesta y actuación que propició la detención de dos de los principales autores. A su llegada, los agentes localizaron a un varón que trataba de huir del lugar y que intentó disimular al sentarse en un muro junto a otros jóvenes.

En presencia policial, el individuo arrojó al río un machete de grandes dimensiones, ante lo cual fue detenido instantes después como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de lesiones.

Durante la intervención, especialmente compleja debido a que varios individuos intentaron obstaculizar la actuación policial, los agentes detuvieron a un segundo joven como presunto autor de un delito de riña tumultuaria.

Los policías localizaron al menos tres víctimas: un varón ensangrentado, con heridas por arma blanca en la espalda; otro varón con una herida incisa en la mano derecha, que afectaba a los tendones, y un tercer varón con una herida incisa en el cuello, con abundante sangrado.

Tras las primeras actuaciones, la Brigada Provincial de Información asumió la investigación al constatarse que los implicados estaban relacionados con grupos juveniles violentos. La investigación ha continuado durante las últimas semanas, recabando testimonios, analizando imágenes y verificando la participación de los distintos implicados.

Como resultado, se ha procedido a la detención de ocho personas más, todas ellas como presuntas autoras de un delito de riña tumultuaria. Asimismo, se ha detenido a una novena persona, menor de edad, a quien se le imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y riña tumultuaria. Este menor es considerado el presunto instigador del ataque y portaba en el momento de los hechos un machete de grandes dimensiones.

Los ocho detenidos, seis mayores y dos menores, fueron puestos en libertad tras prestar declaración y han quedado a disposición judicial cuando sean requeridos. Por su parte, el menor acusado de tentativa de homicidio fue detenido en la tarde del 4 de junio y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores en la mañana de hoy, que ha decretado su internamiento en régimen cerrado en un centro de menores.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta, sin descartar nuevas actuaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todos los implicados.