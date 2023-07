Nueve jueces juran sus cargos y toman posesión ante la Sala de Gobierno del TSJCyL.

BURGOS, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueve jueces en prácticas de la 72a promoción de la Carrera Judicial destinados en Castilla y León han jurado este martes sus cargos y han tomado posesión de los mismos ante la Sala de Gobierno del TSJCyL, en el Palacio de Justicia de Burgos.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del pasado 15 de junio, nombró a los nueve jueces para labores de sustitución y/o refuerzo por un periodo de cinco meses poniéndoles a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Así, el presidente de TJCyL, José Luis Concepción, ha asignado a Beatriz Martín Gutiérrez, en funciones de refuerzo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 4 de Ávila; a Javier Nevado Antón, en funciones de sustitución, el Juzgado de lo Penal no 1 de Burgos; a María Grimi Bujanda, en funciones de refuerzo, el Juzgado de lo Penal no 1 de Burgos, y a María Iglesias Bueno, en funciones de refuerzo, el Juzgado de Primera Instancia no 7 de León.

Además, Zeidán Salec Gordo, en funciones de sustitución, irá al Juzgado de Primera Instancia no 5 de Salamanca; Marta Campo Gonzalo, en funciones de sustitución, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Palencia; María Dolores Salgado Luelmo, en funciones de sustitución, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Medina del Campo (Valladolid); Nuria Prado Santiago, en funciones de sustitución, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Zamora, y también como la misma función, Paula Silva Rodríguez irá al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 4 de Zamora.