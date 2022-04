Numerosas procesiones y el Sermón de las Siete Palabras centrarán los actos de mañana en Valladolid

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se congregarán durante la jornada de mañana Viernes Santo en las calles de Valladolid para contemplar los numerosos actos conmemorativos, tanto religiosos como profanos. Los actos más destacados se vivirán en las calles de la ciudad con el Sermón de las Siete Palabras y la procesión general de la Sagrada Pasión.

A las 00.00 horas tendrá lugar la procesión 'Verum Corpus' con la imagen del Cristo Yacente de Gregorio Fernández, alumbrado por la Cofradía del Santo Entierro, que partirá del monasterio de San Joaquín y Santa Ana hasta la Catedral, donde se realizará una estación ante el Santísimo Sacramento.

A las 8.00 horas se iniciará en la iglesia de la Inmaculada Concepción la procesión del Vía Crucis donde el paso 'La Santa Cruz Desnuda', escoltada por los franciscanos de la Orden Franciscana Seglar, recorrerá paseo de Zorrilla, Magallanes, Reyes Católicos, Tres Amigos, Padre Francisco Suárez, Espíritu Santo, Paseo de Zorrillas, Filipinos, Arco de Ladrillo, Puente Colgante y regreso al punto de partida.

Mientras, Álvaro Gimeno, pregonero de la Cofradía de las Siete Palabras, será el encargado de leer el soneto realizado por cuya autoría corresponde este año al poeta Ernesto Uría Izco, en el que se llama, a todos los vallisoletanos a asistir al Sermón de las Siete Palabras, que se celebrará a las doce en la Plaza Mayor a cargo del arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora.

El soneto de Uría Izco dice: "Con presencia de un pueblo acongojado, y en la plaza Mayor a mediodía, reo de amor, afronta su agonía, Dios, hijo de Dios, en hombre encarnado.//Muere Cristo Jesús, crucificado y en tan tremendo trance nos confía Siete Palabras que son consuelo y guía de nuestro discurrir desventurado.// Viernes Santo, culmina la Pasión. Muere Jesús y con su muerte lega el presente de nuestra redención."

Cada una de las siete palabras estará representada en la plaza Mayor por su paso correspondiente, todos ellos pertenecientes a la Cofradía de las Siete Palabras. Así, se podrá ver los pasos 'Padre, perdónales porque no saben lo que hacen', 'Hoy estarás conmigo en el paraíso', 'Madre, ahí tienes a tu hijo'. 'Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado', 'Sed tengo', 'Todo está consumado' y 'En tus manos encomiendo mi espíritu'.

Por la tarde, a partir de las 19.30, veinte cofradías escoltarán treinta y tres pasos en la más fiel representación de la Pasión conforme a los textos evangélicos que se conocen en el mundo.

La procesión finalizará en Cánovas del Castillo, con la entonación de 'La Salve', tras lo que dará comienzo la procesión de La Soledad, en la que tradicionalmente participan mujeres.