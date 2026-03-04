Nuria Rubio augura que el debate confrontará la "valentía" de Martínez a los otros candidatos "escondidos"

La cabeza de lista del PSOE de León a las Cortes, Nuria Rubio, durante su visita al Mercado de León este miércoles. - PSOE

LEÓN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE de León a las Cortes, Nuria Rubio, ha augurado que en el debate electoral de TVE se confrontará la "valentía" del candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a los otros candidatos "escondidos en la madriguera".

Nuria Rubio se ha pronunciado de este modo durante su visita al mercado de León y en la víspera del primer debate electoral de la campaña donde, ha dicho, los candidatos "escondidos" tendrán que dar explicaciones.

En su opinión, el debate escenificará el modelo que representa Carlos Martínez, preocupado "exclusivamente por las personas" de la Comunidad, con un proyecto "desde y para" el territorio frente a la propuesta de otros dos líderes que responden a "intereses nacionales" y esperan a ver qué pasa en otros lugares para decidir el futuro de Castilla y León.

En este sentido, ha apuntado que en el debate de mañana se podrá ver al candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que "lleva escondido" durante la campaña con actos "enlatados" y "sin contestar ningún tipo de preguntas". También se podrá ver al candidato de Vox, que "ya no podrá esconderse". "No sé muy bien quién es del partido Vox porque en el cartel aparecen cuatro personas y queda un poco difuminado; todavía no le hemos visto ese protagonismo", ha apostillado.

Por otra parte, Nuria Rubio ha reiterado su propuesta de que se realice un debate electoral en el ámbito de la provincia de León.

Finalmente, ha reivindicado un PSOE unido y en la calle para conocer las necesidades "reales" de los ciudadanos y, sobre todo, para poder ofrecer las soluciones "más eficaces". "Nosotros, como veis, estamos dando la cara, todo el equipo, conjuntamente, no solamente la candidatura, sino un partido unido", ha concluido.