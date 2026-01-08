Nuria Rubio, convencida de que Mañueco "volverá a meter" a la extrema derecha en el Gobierno "si le hace falta"

La vicesecretaria general del PSCyL y cabeza de lista del PSOE por León, Nuria Rubio, en la presentación de la candidatura sociallista para las elecciones autonómicas. - EUROPA PRESS

LEÓN, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSCyL y cabeza de lista del PSOE por León, Nuria Rubio, se ha mostrado convencida de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "volverá a meter" a la extrema derecha en el Gobierno de la Administración autonómica "si le hace falta".

"Yo no tengo ninguna duda de que si a Mañueco le hace falta, volverá a meter a la extrema derecha en el gobierno de la Junta de Castilla y Llevo", ha recalcado y ha expresado la necesidad de afianzar la mayoría progresista para "dejar fuera" a la extrema derecha.

En este sentido, ha recordado que el secretario general del PSCyL y el candidato a la Presidencia, Carlos Martínez, "lo ha dejado claro" y ha tendido la mano al líder del PP en Castilla y León "desde el primer momento" para que gobierne la lista más votada, ante lo cual el PP ha ofrecido un "silencio absoluto".

Nuria Rubio se ha preguntado por qué Mañueco no baraja esta posibilidad para "dejar a la extrema derecha fuera" si "tiene tan claro" que el PP será la lista más votada y que "es el favorito" de los castellanos y leoneses.

Al ser preguntada por la posibilidad de que se de un escenario similar al que sucedió cuando el socialista Luis Tudanca ganó las elecciones pero no gobernó, no ha mostrado temor por el hecho de que no gobierne el PSOE, sino ante el riesgo de que la extrema derecha entre en el Gobierno autonómico. "Ya supimos y sufrimos lo que fueron las consecuencias de meter a la extrema derecha en el Gobierno. Fuimos pioneros en Castilla y León", ha sentenciado.

"HOY ESTARÍAMOS MUCHO PEOR"

En este sentido, ha recordado que el gobierno de la Junta, durante la coalición de PP y Vox, intentó poner en marcha en la Comunidad un protocolo antiaborto en contra de las mujeres que fue frenado "gracias a las feministas" y al PSOE. "Si no llega a ser por esa fuerza que hicimos conjuntamente, hoy estaríamos mucho peor de lo que estamos y aún nos queda mucho por avanzar", ha advertido y ha añadido que desde el Parlamento se "negaba" la violencia machista y se tachaba de "desalmadas" a las mujeres que denunciaban violencia machista.

En cuanto al hecho de que el PP esté retrasando sacar a la luz las listas de sus candidatos para los comicios autonómicos, responde, en su opinión, a que "tiene mucho miedo". "Creo que ellos también han salido a la calle y han escuchado a los ciudadanos y a las ciudadanas y saben que tienen un problema", ha apuntado.

UNA "ANOMALÍA DEMOCRÁTICA"

Para la vicesecretaria general del PSCyL, es una "anomalía democrática" que el PP lleve casi 40 años en el Gobierno de Castilla y León, algo que no ha sucedido a lo largo de este periodo en otras autonomías. Por este motivo, ha reiterado que la Comunidad necesita un cambio: "Necesitamos levantar las alfombras de la Junta de Castilla y León y regenerar, que corra el aire, que llevan muchos años ahí y con la corrupción llamando a su puerta", ha apostillado.

En este sentido, se ha referido a la 'trama eólica' como "el mayor caso de corrupción" que tiene Castila y León y ha insistido en que la Comunidad necesita un cambio en el Gobierno de la Junta. "Necesitamos aire nuevo", ha incidido y ha asegurado que eso es lo que representa la candidatura socialista con Carlos Martínez al frente.

Nuria Rubio se ha pronunciado de este modo en León, donde se ha presentado de manera oficial la candidatura socialista por la provincia leonesa para las elecciones autonómicas.