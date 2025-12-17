Las obras de la AV-P-413 refuerzan la seguridad y comunicación en la provincia de Ávila

El alcalde de San Juan del Molinillo, del que Navandrinal es anejo, Prudencio Andrino, y el presidente de la Diputación, Carlos García, visitan las obras de mejora a la carretera provincial AV-P-413, de acceso a Navandrinal - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha visitado este miércoles en la localidad de Navadrinal las obras de mejora y accesibilidad de la carretera AV-P-413, que une los núcleos de población de San Juan del Molinillo y Navadrinal desde el acceso de la CL-610, una actuación que ha calificado de necesaria para reforzar la seguridad y la comunicación entre ambos municipios, y que ha contado con una inversión de 200.000 euros y ha afectado a un tramo cercano a los tres kilómetros.

Durante la visita, García ha destacado que las obras han consistido en "una mejora del firme, que conllevan mejoras de accesibilidad y, sobre todo, la más importante, de seguridad", además del pavimentado de determinados tramos de cuneta para evitar arrastres de agua, el ensanche de la vía y la mejora de la señalización horizontal y vertical.

El presidente de la institución provincial ha subrayado que se trata de "una forma más de hacer inversiones reales y efectivas", que reflejan que para la Diputación "los 115 habitantes que viven en Navadrinal tienen los mismos derechos que los de cualquier otro municipio, independientemente de su tamaño".

Por su parte, el alcalde de San Juan del Molinillo, Prudencio Andrino, ha agradecido a la Diputación de Ávila la ejecución de una obra que ha calificado como "una de las obras más importantes que se ha realizado en esta legislatura".

El regidor ha puesto en valor el apoyo de la institución provincial, asegurando que la Diputación de Ávila siempre ha cumplido con las ayudas que han demandado, y ha extendido su agradecimiento a la Junta por las actuaciones en saneamiento en San Juan del Molinillo y en las captaciones de agua para los tres pueblos.

En contraste, Andrino ha lamentado la respuesta del Gobierno de España, ya que, tras el incendio de 2021, llevan "más de cuatro años solicitando varias ayudas importantes y a día de hoy no" han recibido "ni un solo céntimo".

El alcalde ha subrayado además el carácter histórico de la actuación, al recordar que, desde que tiene conocimiento y ocupa el cargo, "no se había realizado nunca" un asfaltado integral de esta vía.