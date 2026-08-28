Las obras de bombeo desde el Pontón Alto entran en su recta final y acabarán a mediados de septiembre

SEGOVIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de emergencia para construir una infraestructura provisional que permita bombear agua desde el embalse del Pontón Alto hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Rancho 'El Feo' avanzan "a buen ritmo" y mantienen su calendario de ejecución, por lo que su finalización está prevista para mediados de septiembre.

La evolución de los trabajos permite prever el cumplimiento de los plazos establecidos "a pesar de la complejidad técnica del proyecto", señala la Confederación Hidrográfica del Duero a través de un comunicado.

Entre los principales avances registrados destaca la ejecución del cruce de la carretera de acceso al embalse del Pontón Alto y el acondicionamiento de los accesos a las fincas próximas. Asimismo, los trabajos de desbroce y preparación de la cama de arena alcanzan ya el 75 por ciento del trazado, mientras que el despliegue de la tubería se sitúa en torno al 50 por ciento.

En concreto, se ha iniciado la colocación de las conducciones desde la carretera de acceso a la presa hasta el punto kilométrico 2,200 aproximadamente. Por otro lado, se ha colocado el pantalán flotante para la toma de agua en la superficie del embalse, donde se alojarán las bombas.

Igualmente, el montaje de las bombas y de la valvulería ha encarado su fase final tras la recepción de todos los elementos necesarios para su instalación, por lo que está previsto que quede completado durante las próximas semanas.

La CHD ha señalado que el "correcto desarrollo" de las actuaciones ha sido posible a través de la colaboración con el Ayuntamiento de Segovia. Esta actuación cuenta con una inversión de 2,4 millones y tiene como objetivo reforzar la garantía de abastecimiento de agua a la capital segoviana y a los municipios del sur de la provincia.

La nueva infraestructura permitirá incorporar más agua procedente del Pontón Alto al sistema, reduciendo la necesidad de detraer recursos del embalse de Puente Alta e incrementando la capacidad de respuesta si este registra niveles inferiores a los habituales o si las condiciones de calidad dificultan su aprovechamiento.

La obra se enmarca en las medidas desarrolladas por el organismo de cuenca para minimizar las consecuencias del vaciado del embalse de El Tejo y garantizar el suministro a la población.

En este contexto, la CHD ya ha rehabilitado más de 24 kilómetros de la conducción que conecta el embalse de Puente Alta con El Espinar (Segovia) y ha ejecutado un nuevo sistema de bombeo, intervenciones que han sido financiadas íntegramente por el propio organismo.