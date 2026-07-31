Obras en horario nocturno en Valladolid para reasfaltar avenidas de Burgos y Salamanca y Juan Carlos I, entre otras vías

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid renovará el asfalto en varias vías "principales" de la ciudad durante el mes de agosto con trabajos nocturnos, para minimizar las molestias en el tráfico, con obras previstas en la avenida de Burgos, la avenida de Salamanca, el paseo Juan Carlos I y el paseo de San Isidro, entre otras.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ayuntamiento ha explicado que en el periodo estival "con una menor presencia de vehículos en la ciudad", se puede intervenir en vías "de gran intensidad circulatoria".

Así, se prevé llevar a cabo en agosto la fase "más ambiciosa" de la campaña de renovación del aglomerado viario, con la renovación de la capa de rodadura en algunas de las arterias con mayor volumen de tráfico de la ciudad.

Los trabajos se realizarán en horario nocturno, una decisión que responde a "la necesidad de cortar completamente la calzada durante las intervenciones y que resulta posible gracias a la significativa reducción del tráfico que experimenta Valladolid durante las noches del periodo vacacional", lo que a su vez "redunda en una mayor agilización de los trabajos".

Las actuaciones afectarán a vías como la avenida de Burgos, entre el Puente Mayor y la calle Manantial, en ambos sentidos de circulación; en varios tramos de la avenida de Salamanca como el comprendido entre la plaza de San Bartolomé y la intersección con la avenida de Gijón, y los tramos entre Gloria Fuertes y el Puente Mayor, que han tenido obras de la red de calor durante el mes de julio.

También se trabajará en el paseo Juan Carlos I, en su tramo entre la avenida de Segovia y San Isidro, donde se aplicará una renovación reforzada con malla de mejora estructural.

A lo largo del mes de julio se han realizado los trabajos previos y tareas de fresado de varias de estas vías para que se puedan desarrollar durante agosto las labores de asfaltado.

Otros viales de tránsito intenso incluidos en la programación son el paseo San Vicente, en su totalidad e igualmente con malla de refuerzo; la vía de servicio del paseo San Isidro en entre las calles Cigüeña y Salud; y también la calzada principal del paseo entre el paseo Juan Carlos I y el túnel.

Se asfaltará también la calle Gabilondo entre el paseo del Hospital Militar y la calle Puente Colgante; la calle Joaquín Velasco Martín entre la calle Royo Villanova y la avenida Miguel Ángel Blanco.

La campaña alcanza también al centro de la ciudad, donde se renovará el pavimento de Nicolás Salmerón, entre Labradores y Ferrocarril, la calle Tudela, la plaza Cruz Verde, Alonso Pesquera, el tramo de Duque de la Victoria entre Montero Calvo y Ferrari, Doctor Ochoa, Real de Burgos y el acceso peatonal al hospital en Ramón y Cajal.

PIDE COMPRENSIÓN A LOS VECINOS DE CALLES EN OBRAS.

El Ayuntamiento recuerda que los trabajos nocturnos pueden generar ruido puntual en los entornos afectados y solicita la comprensión de los vecinos, destacando que este sistema de trabajo permite que las calles queden operativas para el tráfico durante las horas diurnas.

Asimismo, ha recordado que la alta temperatura de extendido de las mezclas bituminosas en caliente, que se sumaría a la diurna en pleno periodo de olas de calor, "excedería el límite máximo de las condiciones de trabajo de los operarios".

Para conocer el estado de las obras y posibles cambios en el calendario, los ciudadanos pueden consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid (https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada).