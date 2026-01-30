Ocho heridos en una colisión entre dos turismos y un camión en la A-62 en Ciudad Rodrigo

Archivo - Centro del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SALAMANCA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han resultado heridas en una colisión en la que se han visto implicados dos turismos y un camión en el kilómetro 325 de la A-62 dentro del término municipal de Ciudad Rodrigo.

Según informa el 1-1-2 a través de sus canales de comunicación, los hechos se han producido a las 15.44 horas y uno de los heridos se encontraba atrapado en uno de los vehículos accidentados. De los ocho afectados, todos varones, seis han sido trasladados al hospital de Salamanca, sin que de momento se disponga de más datos.

El 1-1-2 ha dado aviso a Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) y tres ambulancias de soporte vital básico, además de un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de Ciudad Rodrigo.