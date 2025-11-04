Octubre "muy cálido" con una anomalía de +2,1º y "muy seco" con un déficit del 44%

Mapa elaborado por la Aemet sobre la evolución de las precipitaciones caídas en CyL en el mes de octubre - @AEMET_CYL

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de octubre "muy cálido" y "muy seco", según los primeros datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) respecto al balance correspondiente al décimo mes del año.

En concreto y según este balance, octubre fue "muy cálido" y alcanzó una anomalía de 2,1 grados en positivo respecto al valor medio para este mes del año.

En cuanto a la pluviometría, octubre de 2025 fue un mes "muy seco" ya que registró un déficit de precipitaciones del 44 por ciento respecto al valor medio.