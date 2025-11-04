Octubre "muy cálido" con una anomalía de +2,1º y "muy seco" con un déficit del 44%

Mapa elaborado por la Aemet sobre la evolución de las precipitaciones caídas en CyL en el mes de octubre
Mapa elaborado por la Aemet sobre la evolución de las precipitaciones caídas en CyL en el mes de octubre - @AEMET_CYL
Publicado: martes, 4 noviembre 2025 10:45

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de octubre "muy cálido" y "muy seco", según los primeros datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) respecto al balance correspondiente al décimo mes del año.

En concreto y según este balance, octubre fue "muy cálido" y alcanzó una anomalía de 2,1 grados en positivo respecto al valor medio para este mes del año.

En cuanto a la pluviometría, octubre de 2025 fue un mes "muy seco" ya que registró un déficit de precipitaciones del 44 por ciento respecto al valor medio.

