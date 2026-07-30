La ONCE dedica el cupón del 8 de agosto al astroturismo en CyL con el lema 'El cielo nos ha elegido'

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, y el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, presentan el cupón dedicado al astroturismo en CyL. - ONCE

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedica su cupón del sábado 8 de agosto al astroturismo de Castilla y León con el lema 'El cielo nos ha elegido' para ensalzar la Comunidad como destino para disfrutar de "cielos nocturnos limpios y estrellados".

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, y el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, han presentado este cupón, en un acto que ha tenido lugar este jueves, 30 de julio, en la Sala Fray Pío de la mencionada Consejería.

Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España el astroturismo, "una de las formas más singulares y sostenibles de viajar en España", y, en concreto, reivindicarán Castilla y León como "uno de los principales destinos, debido a su riqueza medioambiental y variedad geográfica".

"Permite a los visitantes disfrutar de cielos nocturnos limpios y estrellados, en lugares alejados de la contaminación lumínica", ha subrayado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha añadido que la Comuidad ofrece la oportunidad de "combinar ciencia, naturaleza y cultura".

Igualmente, la ONCE emitirá un cupón dedicado Trío de Eclipses, la histórica trilogía de eclipses solares visibles en España entre 2026 y 2028, que será el protagonista del sorteo del 12 de agosto de 2026.

Este sorteo especial coincidirá con el primer eclipse solar total visible en la península ibérica en más de un siglo, y que tiene varios enclaves en Castilla y León que garantizan la visibilidad, según ha informado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

El delegado de la ONCE, Ismael Pérez, ha difundido también las acciones y desarrollos tecnológicos llevados a cabo conjuntamente con el Ministerio de Ciencia Tecnología y Universidades y el Instituto de Ciencias Espaciales (ICE) para que una persona ciega pueda ver el eclipse de una manera accesible y segura.

En este contexto, todos los vendedores de la ONCE repartirán a partir de la primera semana de agosto, de manera gratuita a sus clientes unas gafas especialmente diseñadas para el evento astronómico del día 12.

Pérez ha recordado, en este contexto, que todos los recursos que obtiene la organización para la realización de su acción social proviene de la venta de loterías "seguras y responsables", a través de sus mas de 21.500 "centinelas de la ilusión", sus vendedores, todos ellos personas con discapacidad.