Operación antidroga en Valladolid: Cinco detenidos e incautados más de 16 kilos de droga y 17.565 euros en efectivo

1083425.1.260.149.20260501175358 Operación contra una organización dedicada al tráfico de droga en Valladolid. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALLADOLID

VALLADOLID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta y gracias a la colaboración ciudadana, han logrado detener a cinco personas --cuatro hombres y una mujer-- y desarticular una organización criminal asentada en Valladolid y dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes para cuya distribución utilizaban patinetes.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, las detenciones de estas cinco personas como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal se han llevado a cabo el martes 28 de abril. El juez ha decretado este viernes el ingreso en prisión de dos de ellos, mientras que otro ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial y otros dos quedaron libres tras prestar declaración después de su detención.

La investigación se inició tras diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un punto de venta de droga en un inmueble del barrio de Arturo Eyries, en la capital vallisoletana, donde uno de los detenidos realizaba transacciones en el interior del domicilio.

Durante las vigilancias se observó la llegada constante de personas de distintas edades, tanto en patinetes eléctricos como en vehículos particulares, que mostraban una actitud "claramente vigilante" antes de acceder al portal. Tras permanecer brevemente en el interior, abandonaban el lugar "con evidente nerviosismo y realizando continuas comprobaciones del entorno".

En otras ocasiones, las ventas se efectuaban en las inmediaciones del domicilio, donde las realizaba otro de los detenidos.

Paralelamente, se detectó que otro miembro del grupo se desplazaba con frecuencia al domicilio materno, situado en el entorno de la plaza de Toros, donde accedía con sus propias llaves. El inmueble contaba con un acceso adicional por el garaje, que utilizaba también para entrar y salir sin ser detectado.

Allí acudían clientes que esperaban en las inmediaciones hasta que el investigado salía para, supuestamente, entregar pequeñas cantidades de droga a cambio de dinero.

USO DE PATINETES ELÉCTRICOS Y CONTRAVIGILANCIAS

Dos de los detenidos realizaban desplazamientos por distintos puntos de la ciudad en patinetes eléctricos, los que utilizaban para transportas sustancias estupefacientes en recorridos en los que ejecutaban "maniobras bruscas, cambios repentinos de sentido e infracciones de tráfico para dificultar los seguimientos policiales".

Estas prácticas, conocidas en el argot policial como "contravigilancias", tenían como objetivo según el comunicado "detectar posibles seguimientos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

INTERVENCIÓN DEL 28 DE ABRIL

Este 28 de abril, a las 19.25 horas, los agentes observaron a uno de los varones acceder al garaje con una bolsa roja y salir minutos después para reunirse con otro individuo que llegó en un vehículo. Ambos accedieron a los asientos traseros del coche, donde se produjo una transacción.

Tras abandonar el vehículo sin la bolsa, el sospechoso regresó al garaje, mientras el comprador emprendía la marcha.

El vehículo fue interceptado poco después, y en el interior se localizaron 393 gramos de hachís distribuidos en cuatro tabletas, lo que motivó la detención de las dos personas que lo ocupaban.

Posteriormente, en el trastero del domicilio de la Plaza de Toros se localizaron 44 tabletas de hachís con el mismo anagrama que las intervenidas en el vehículo.

REGISTROS Y DROGA INTERVENIDA

A uno de los detenidos se le incautaron siete gramos de cocaína y 4,68 gramos de speed, mientras que en los registros domiciliarios que se realizaron posteriormente se intervinieron 9.928 gramos de hachís en tabletas en un trastero y 4.312 gramos de hachís en otro trastero.

En total, la operación permitió intervenir 16 kilogramos de hachís, 19,68 gramos de anfetamina, siete gramos de cocaína y 111 gramos de marihuana.

Según datos aportados en el comunicado, el valor total estimado de la droga en el mercado ilícito ascendería a 106.666 euros.

MATERIAL PARA EL MENUDEO Y SUSTANCIAS DE CORTE

En los domicilios se localizaron numerosos efectos destinados a la preparación de dosis para su venta al por menor tales como cinco básculas de precisión con restos de sustancia, bolsas de plástico recortadas para la elaboración de envoltorios y diversas sustancias de corte Productos utilizados habitualmente para la elaboración de cocaína rosa o 'tusi', una droga sintética de alto poder adictivo y gran valor en el mercado ilícito.

Durante la operación se intervinieron 840 euros en el momento de una de las detenciones y 15.270 euros en una caja fuerte localizada en un domicilio. También se hallaron una baliza geolocalizada en la caja fuerte del presunto cabecilla y un machete de grandes dimensiones y unas esposas en otro de los registros.

En suma, la cantidad total de dinero intervenido asciende a 17.565 euros.

La actuación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido "desmantelar completamente" la estructura de distribución, neutralizar varios puntos de venta y retirar del mercado una importante cantidad de sustancias estupefacientes, con lo que se considera que se refuerza la seguridad ciudadana y se evita la expansión de esta actividad delictiva en la ciudad.

La mujer y uno de los varones fueron puestos en libertad tras prestar declaración con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.

Los otros tres varones detenidos pasaron a disposición judicial en la mañana de este viernes, y se decretó el inmediato ingreso en prisión para dos de los arrestados y la puesta en libertad para el tercero.