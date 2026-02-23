La 'Operación Zahorí' concluye con 59 infracciones en la provincia de Valladolid por uso ilegal de agua.A - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha concluido su participación en la Operación 'Zahorí', una actuación de ámbito nacional destinada a la inspección, control y lucha contra el aprovechamiento ilícito de recursos hídricos que en el caso de nuestra provincia se ha saldado con la detección de 59 infracciones por uso ilegal de agua, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El dispositivo se centró en la localización de infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua, como pozos, sondeos, balsas o captaciones directas desde cauces superficiales.

En el caso de la provincia de Valladolid, las actuaciones se desarrollaron entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Durante este periodo, los agentes llevaron a cabo 19 inspecciones en las que no se detectaron infracciones penales, aunque sí se identificaron 59 infracciones administrativas relacionadas con el uso irregular del agua y el incumplimiento de la normativa vigente.

Estos resultados contrastan con el balance global de la operación, que ha tenido un alcance mucho mayor en el conjunto del país. A nivel nacional, la Guardia Civil ha localizado 941 infraestructuras ilegales vinculadas a la captación de agua, de las cuales el 60 por ciento correspondía a pozos, el 24 por ciento a sondeos, el 4 por ciento a balsas y el 12 por ciento restante a otras modalidades de derivación o trasvase no autorizado.

Además, se ha procedido a la investigación de 31 personas por presuntos delitos de distracción de aguas de uso público, daños al medio ambiente y vulneraciones de la ordenación del territorio. En total, la operación ha permitido detectar 29 infracciones penales y tramitar 1.684 infracciones administrativas, la mayoría relacionadas con incumplimientos de la normativa en materia de aguas.

La Operación 'Zahorí' forma parte del compromiso permanente de la Guardia Civil con la protección del medio ambiente y la defensa del uso sostenible del agua, especialmente relevante en un contexto de escasez hídrica y sequía recurrente.