El operativo de extinción del incendio de Porto (Zamora) centra esfuerzos en la zona de La Baña (León)

Varios bomberos observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

ZAMORA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo de extinción del incendio de Porto de Sanabria centra esfuerzos en la zona de La Baña, donde el fuego, según Antonio Rodríguez, director técnico de extinción, está más activo en la tarde de este martes.

Los trabajos de extinción han vivido en las últimas horas un momento "crítico" por la fuerza del viento, esperado pero complicado y que ha provocado que el fuego salte algunas de las barreras de contención establecidas. "Se está trabajando con medios terrestres pesados y con medios humanos", ha apuntado Rodríguez.

En la vertiente de Zamora el frente más activo es el que está cerca de la localidad de San Ciprián. Está activo, pero de momento controlado porque no ha avanzado especialmente durante el día y, para llegar a las casas, tendría que superar "una vaguada húmeda y una pista forestal". Pese a todo, hay varias autobombas de bomberos urbanos en el pueblo.

La previsión para la noche es la misma que en días pasados. Se prevé un descenso notable de las temperaturas y un considerablemente aumento de la humedad que hará bajar la intensidad de las llamas y facilitará el trabajo del operativo terrestre. Los medios aéreos se retirarán, como cada día, a las 20.30 horas.