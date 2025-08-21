El operativo del incendio de Porto (Zamora) confía en una noche "bastante favorable" en la zona de Sanabria

Un helicóptero colabora en las labores de extinción, a 20 de agosto de 2025, en Sanabria, Zamora, Castilla y León (España) - Paloma V. Escarpa

ZAMORA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo del incendio de Porto (Zamora) confía en una noche "bastante favorable" en la zona. Así lo ha trasladado, pasadas las siete y media de la tarde, el director técnico del puesto de mando, Manuel Moreno, que ha asegurado en la atención a los medios que el perímetro podría superar ya los cien kilómetros, incluso a pesar de no haber crecido demasiado en los dos últimos días.

En lo tocante a las labores de extinción, Moreno ha apuntado que la evolución durante la tarde también ha sido favorable, aunque no deja de haber puntos calientes en la zona. De hecho, los trabajos con medios aéreos se han centrado en combatir esa circunstancia en lugares como San Ciprián, en la parte alta de Vigo y San Martín, en el Cárdena y en el Cañón del Tera.

El viento que suele levantarse con las últimas horas de sol también podría implicar un riesgo para los efectivos, aunque la expectativa es "llegar a las diez o las once de la noche con garantías", según ha relatado Moreno.

En cuanto a los evacuados, cabe destacar que, a primera hora de la tarde, el Cecopi anunció el regreso a sus casas de los vecinos de Coso, Rábano, Barrio de Rábano y San Justo. Ahora, evaluará la posibilidad de que retornen también los desalojados de Murias y Cerdillo.

En el caso de Ribadelago Nuevo, Ribadelago Viejo, Moncabril, Vigo y San Martín, los pueblos más cercanos al Lago de Sanabria y a las zonas activas, "habrá que valorarlo mañana" en función de la evolución del incendio. Ayer, se había anunciado también el realojo de Doney de la Requejada.