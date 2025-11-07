La oposición en el Ayuntamiento de Valladolid critica el recorte en la Agencia de Innovación, que sitúan en un 27%

Los portavoces de PSOE, Pedro Herrero; y VTLP, Rocío Anguita, junto al concejal de Hacienda, Francisco Blanco, de izquierda a derecha, frente a Jesús Julio Carnero en la reunión de Ideva. - PSOE

VALLADOLID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) han criticado este viernes el recorte presupuestario que aseguran que se lleva a cabo en las cuentas de 2026 de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, que añaden que pasa de 8,1 millones de euros en 2025 a 5,9 millones en 2026, como se ha aprobado este viernes.

La Agencia de Innovación y Desarrollo, Ideva, ha celebrado en la mañana de este viernes Consejo de Administración en el que se ha aprobado el presupuesto, según el PSOE con los votos del alcalde, Jesús Julio Carnero, y del concejal de Hacienda, Francisco Blanco, y la teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal de Vox, Irene Carvajal, que son también consejeros.

El presupuesto "pasa de 8,1 millones en 2025 a 5,9 millones, la cifra más baja de los últimos once años", lo que supone un descenso del 27,2 por ciento.

Por ello, los representantes de la oposición, Pedro Herrero (PSOE) y Rocío Anguita (VTLP) han votado en contra, mientras que los socialistas precisan que no ha asistido otro de los representantes del Grupo Popular, Alberto Gutiérrez Alberca.

El descenso de 2,2 millones de euros, a juicio del PSOE, sitúa a la Agencia "muy por debajo de los niveles alcanzados en el mandato anterior, cuando se llegó a 10,1 millones en 2021".

"La reducción no obedece a una mejor gestión del gasto, sino -como ha quedado de manifiesto en la propia documentación- a la falta de proyectos que presentar y a la parálisis en la captación de recursos externos", consideran.

Así, el PSOE recuerda que la crítica de que el Gobierno de PP y Vox perdió "9,7 millones de euros de financiación europea por la baja calidad técnica de los proyectos que presentaron a los Planes EDIL".

"Con este recorte, Carnero deja a la Agencia con la menor dotación en once años y reconoce, de facto, que no hay proyectos sobre la mesa. Han dejado de presentar iniciativas y de captar financiación: se les ha acabado el depósito del combustible", ha subrayado Pedro Herrero

El PSOE también ha apuntado que se da la circunstancia de que la Agencia de Innovación, instrumento con el que se persiguen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y los objetivos Ciudad Misión, "es competencia exclusiva del alcalde Jesús Julio Carnero, que ha decido ejercerla directamente, sin delegarla en ningún concejal Como consecuencia de estos errores de convocatoria".

VTLP

Por su parte, la formación ciudadana de izquierdas ha precisado que su portavoz ha votado "en contra" porque "la agencia pierde más de dos millones de euros de presupuesto y, fundamentalmente, los pierde en las inversiones" debido a que Rocío Anguita entiende que "está dejando de atraer recursos de otras administraciones y fondos europeos para sus diferentes proyectos, y finalmente solo va a contar con 120.000 euros de inversión para el proyecto Ríos de Luz".

"En realidad, no va a realizar ninguna otra inversión durante todo el año 2026", ha añadido.

Anguita ha advertido de que este recorte "demuestra que el equipo de gobierno no está haciendo una apuesta real por la innovación ni por el desarrollo del tejido productivo de la ciudad".

"Creemos que la Agencia de Innovación no está teniendo el impulso necesario para seguir promoviendo la generación de tejido productivo y el apoyo a las empresas locales. El presupuesto aprobado es el más bajo de los últimos diez años, lo que refleja claramente que no existe una estrategia seria de innovación para Valladolid", ha añadido.