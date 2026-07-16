La oposición censura la "falta de ambición" de Sanchidrián con un programa de Movilidad que tacha de "propaganda"

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la oposición han censurado la "falta de ambición" del programa de actuaciones para la legislatura presentado ante las Cortes por la consejera de la consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA, Cristina Sanchidrián, que han tachado de "propaganda electoral" diseñada por la Junta para "distraer, eludir sus propias competencias y tapar su absoluta falta de gestión" en la Comunidad.

Tanto la portavoz de Movilidad del Grupo Parlamentario Socialista, Laura Pelegrina, como el del Grupo Mixto, el procurador de UPL Luis Mariano Santos, han criticado un programa en el que "no hay nada ni en infraestructuras, ni en transporte, ni en digitalización, sólo propaganda", para después censurar que Sanchidrián sea la tercera titular de la Consejería desde que Mañueco está "obligado" por Vox a "trocear" los departamentos.

Precisamente, Santos ha reprochado a la consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA la "falta de "ambición" de las líneas de actuación presentadas para la legislatura y ha criticado que el nuevo plan estratégico de carreteras 2027-2040 carezca de proyectos de calado para mejorar las infraestructuras de Castilla y León.

Durante su intervención en las Cortes tras la comparecencia de la titular del ramo, Santos ha cuestionado que la consejera haya defendido la gestión realizada en anteriores legislaturas por el Departamento y ha considerado que el nuevo plan se limita a recoger actuaciones de ámbito provincial, sin contemplar la construcción de nuevos kilómetros de autovía ni proyectos como las conexiones entre Ponferrada y Espina o León y Braganza. "No tiene ningún tipo de ambición", ha lamentado.

Asimismo, ha censurado que buena parte de la comparecencia haya estado centrada en reclamar inversiones al Gobierno y ha preguntado a la consejera si mantendrá ese mismo nivel de exigencia en caso de que el Partido Popular llegue al Ejecutivo central el próximo año.

El procurado de UPL también ha expresado sus dudas sobre la intención de la Administración autonómica de recurrir a fórmulas de colaboración público-privada para financiar determinadas actuaciones en la red de carreteras, al advertir de que esta fórmula podría traducirse en la implantación de nuevos peajes.

Del mismo modo, ha considerado "contradictorio" que el PP reclame ahora la liberalización de autopistas cuando, según ha recordado, fueron gobiernos de ese partido los que impulsaron o prorrogaron varias concesiones.

Por otra parte, ha criticado la falta de propuestas concretas para mejorar el servicio de FEVE en León y ha lamentado que la consejera no hiciera referencia a la situación de los cuatro aeropuertos de Castilla y León, pese a dedicar gran parte de su intervención a reclamar actuaciones al Gobierno central.

Finalmente, ha cuestionado los anuncios sobre la reducción de la brecha digital y ha asegurado que tanto el PP como el PSOE han "prometido durante años" una cobertura integral de telecomunicaciones "sin haber resuelto los problemas que sufren numerosas zonas rurales de la Comunidad".

COMPROMISOS "IRRENUNCIABLES"

Por parte del Grupo Parlamentario Vox ha intervenido la procuradora Laura Dorreis, quien ha respaldado las líneas de actuación presentadas por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e IA y ha asegurado que su formación será un "socio leal, pero exigente" para garantizar el cumplimiento de los compromisos recogidos en el acuerdo de gobierno.

Dorreis ha defendido como una de las principales prioridades el refuerzo del transporte público interurbano, con la gratuidad de las conexiones de autobús dentro de la Comunidad y el aumento de los servicios en el medio rural, al considerar que estas medidas son esenciales para combatir la despoblación y evitar que "los pueblos se queden aislados".

También ha defendido el mantenimiento de la bonificación del 25 por ciento en los servicios ferroviarios de Media Distancia y Alta Velocidad y ha reclamado que la Junta exija al Gobierno soluciones frente a los retrasos e incidencias que afectan a los trenes.

En este sentido, ha anunciado que Vox impulsará un estudio integral de la red de carreteras de Castilla y León y la actualización del mapa de puntos negros para reducir la siniestralidad.

En la misma línea, ha reclamado al Ejecutivo central que aplique en la Comunidad el mismo nivel de apoyo que mantiene en otros territorios, al citar como ejemplo las ayudas a los usuarios habituales de la AP-9.

La procuradora de Vox ha advertido de que su grupo permanecerá "vigilante" para que todas las medidas incluidas en el pacto de gobierno se ejecuten "en tiempo y forma", al considerar que los compromisos suscritos son "irrenunciables".

"PROPAGANDA Y FALTA DE GESTIÓN"

Precisamente, la portavoz socialista de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Laura Pelegrina, ha tachado de "propaganda" el programa de actuaciones de la consejería de Movilidad, diseñada por la Junta para "distraer, eludir sus propias competencias y tapar su absoluta falta de gestión".

En el programa "no hay nada ni en infraestructuras, ni en transporte, ni en digitalización, sólo propaganda", ha criticado la socialista tras la comparecencia de la consejera del ramo, para después recordar que Sanchidrían es la tercera titular de la Consejería desde que Mañueco está "obligado" por Vox a "trocear" las consejerías.

La portavoz socialista ha asegurado que la creación de esta Consejería "responde únicamente" al pacto PP-Vox y no a un proyecto propio para Castilla y León, al tiempo que ha lamentado que de las 324 medidas del acuerdo, 30 de ellas no son de competencia autonómica, sino del Gobierno central, y siete son "propaganda electoral".

Pelegrina ha considerado "inaudito" que la consejera haya defendido un acuerdo de gobierno que incluye infraestructuras que tiene que desarrollar, construir y financiar el Gobierno central y no recoge ninguna prioridad autonómica ni en las infraestructuras, ni en el transporte, ni en la digitalización de la Comunidad.

"Ahora se entiende mejor que hayan claudicado a la prioridad nacional de Vox", ha concluido la portavoz socialista tras criticar que el gobierno PP-Vox exija más de 35.000 millones de inversión en infraestructuras al Ejecutivo central mientras "elude una vez más sus responsabilidades y sus competencias".

PROYECTO "SERIO, AMBICIOSO Y REALISTA"

La portavoz de Movilidad del PP, Elena Rincón, ha sido la última en intervenir para defender una programación para esta legislatura que ha calificado de "seria, ambiciosa y realista", en la medida en que consolida una política de movilidad "útil" para las personas.

Asimismo, ha sostenido que Castilla y León aspira a situarse "a la vanguardia" de la transformación digital, aunque ha precisado que la tecnología y la IA deben entenderse como herramientas al servicio de los ciudadanos y no como un fin en sí mismas.

En este sentido, ha señalado que estas tecnologías deben contribuir a reducir tiempos de espera, mejorar la prestación de los servicios públicos y elevar la calidad de vida de la población, un punto en el que ha defendido que el Ejecutivo autonómico mantiene un "proyecto de comunidad" en el que las infraestructuras viarias y ferroviarias, las telecomunicaciones y la digitalización persiguen el objetivo de garantizar que cualquier ciudadano pueda vivir en cualquier municipio de Castilla y León.

La parlamentaria 'popular' ha asegurado también que la comparecencia de la consejera evidencia que la Junta reclamará al Gobierno central las infraestructuras pendientes para la Comunidad, especialmente en materia ferroviaria y en el desarrollo del Corredor Atlántico, además de una financiación "justa" acorde con las características territoriales de Castilla y León.