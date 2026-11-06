Oposición señala a Mañueco por "generar inestabilidad" en Educación, con "cuatro consejeras en un año"

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Parlamentarios en la oposición, PSCyL y Mixto, han criticado el proyecto de presupuestos que ha presentado la consejera María del Valle Ares en las Cortes al considerarlo "poco creíble", al tiempo que han señalado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por "generar inestabilidad" en el departamento con "cuatro consejeras en un año".

Tras la exposición de las cuentas realizadas por la consejera, el portavoz de Educación del Grupo Socialista en las Cortes autonómicas, Javier García, se ha referido a la "inestabilidad" generada por el jefe del Ejecutivo, Fernández Mañueco, en la "joya de la corona" de su Gobierno, palabras, se ha referido, con las que el propio presidente definió a este departamento.

"Tenemos ya a la cuarta consejera en lo que va de año", ha advertido Javier García, en referencia a que el año comenzó como titular Rocío Lucas y cuya cartera ha pasado por Isabel Blanco, María Pardo hasta llegar a la actual, Valle Ares.

Argumento que ha compartido la procuradora de UPL Rosa Quintanilla que ha incidido en que las cuentas presentadas hoy están diseñadas por una consejera que "abandonó su cargo a los cuatro meses de tomar posesión para buscar su carrera política en Madrid". "Algo respetable, pero dejó este departamento descabezado", ha espetado, en referencia a María Pardo, actual cabeza de lista al Congreso por el PP de Valladolid.

Críticas que ha rechazado la titular del departamento en su turno de réplica al restar importancia a los "nombres", porque no equivalen a "políticas educativas diferentes", ya que siempre, en sus palabras, ha sido "la misma". "Lo realmente importante es, en este caso, a qué dedicamos los recursos y cuáles son las prioridades que subyacen. Y estas, afortunadamente, son independientes de personas individuales concretas que por unas u otras razones puedan ocupar cargos", ha argumentado.

En cuanto a las propias cuentas, el PSCyL ha lamentado que, a pesar de que la Comunidad dispone "de más recursos que nunca", sigue con "las mismas necesidades, las mismas infraestructuras pendientes y los mismos anuncios que se repiten año tras año".

"Creemos que no se puede presentar indefinidamente la misma infraestructura como si fuera una inversión nueva cada vez que cambia el calendario presupuestario", ha afeado el portavoz socialista que ha puesto como ejemplo el Instituto en Villaquilambre (León), "un compromiso de Mañueco en 2019".

También ha lamentado que "solo" se dedique "un millón de euros" a la climatización de los centros cuando, en sus palabras, es una "demanda de todo la comunidad educativa". "Un millón para nueve provincias. Y lo que es peor, sin una relación pública de centros, beneficiarios ni un calendario", ha reprochado.

También ha mostrado su preocupación por la "pérdida de poder adquisitivo" de los centros educativos que hacen "verdaderos equilibrios para pagar los gastos "básicos".

"Y hay una última cuestión que nos parece especialmente relevante, las modificaciones presupuestarias. Hemos comprobado año tras año que se incrementan las partidas considerablemente en los créditos destinados a conciertos educativos, fundamentalmente para las retribuciones del profesorado. Y queremos saber por qué esas necesidades no se prevén adecuadamente y por qué no encontramos una capacidad de respuesta equivalente para atender las necesidades del funcionamiento de la escuela pública", ha cuestionado.

Desde el Grupo Socialista se han comprometido a "exigir explicaciones" sobre inversiones pendientes, climatizaciones, financiación de centros públicos y las "prioridades reales" de los presupuestos. "Porque un presupuesto no es una declaración de intenciones, es un compromiso que debe cumplirse", ha finalizado.

Desde el Grupo Mixto, Rosa Quintanilla ha exigido el "fin de la parálisis inversora y de los engaños presupuestarios" que, a su juicio, la Junta tiene con "la Región Leonesa". "Nos presentan unas cuentas de Educación que son bastante expansivas, pero realmente contienen partidas que ya se han presupuestado o están sin ejecutar y acumulan años de retraso", poniendo como ejemplos Villaquilabre, el polideportivo de Eras de Renueva o los conservatorios de León y Zamora.

La procuradora leonesista ha apostado por "mayor dotación de personal, más docentes, ratios más bajas, centros confortables, sin goteras, en condiciones térmicas adecuadas y recursos humanos para atender también a la diversidad". "En definitiva, un presupuesto no son realidades, sino previsiones y, nuevamente, desde UPL vamos a estar pendientes para que las cuentas de 2027 no queden en papel mojado para León Zamora y Salamanca", ha apuntado.

VOX Y PP

Los Grupos Parlamentarios que sustentan el Gobierno autonómico han valorado los presupuestos presentados por la consejera María del Valle Ares, si bien Vox ha apuntado que se mantendrán "vigilante" para que se cumplan los acuerdos de investidura entre ambas formaciones.

En este sentido, María Luisa Calvo Enríquez ha defendido el cumplimiento de los compromisos recogidos en el acuerdo de Gobierno con el Partido Popular. "Entre ellos, avanzar en la gratuidad educativa para apoyar a las familias, reforzar la libertad de elección, mejorar la atención a los alumnos con necesidades específicas y altas capacidades y terminar con el exceso de burocracia garantizando una educación de calidad en todo el territorio", ha resumido.

Por su parte, desde el Grupo Parlamentario Popular, Carmen Sánchez ha considerado que el presupuesto sitúa a la Educación "en el centro de la acción política de la Junta". "La Consejería contará con 2.724 millones de euros, que es el mayor presupuesto educativo de la historia de nuestra comunidad. Este dato refleja una prioridad política inequívoca y es seguir fortaleciendo uno de los servicios públicos más importantes del presente y del futuro de nuestra comunidad", ha apuntado.