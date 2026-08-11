Orbita (Ávila) recuerda los fastos del III centenario de la muerte de la Santa en una nueva conferencia de la IGDA

ÁVILA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los fastos por el III Centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús y la importancia de la Junta de Damas, a cargo de Ruth Pindado González, miembro Colaborador de la Sección de Turismo de la Institución Gran Duque de Alba (IGDA), es la cita del del Ciclo de Conferencias 2026 que tendrá lugar este jueves, 13 de agosto, en Orbita.

La Nave Municipal será el escenario de una ponencia que comenzará a las 19.30 horas, ha detallado la Diputación Provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Por primera vez, tras la muerte de Santa Teresa de Jesús en 1582, las distintas instituciones abulenses y la ciudadanía en general se dispusieron a celebrar diversos fastos conmemorativos.

Hasta entonces, ni los centenarios de su nacimiento, muerte y canonización se habían conmemorado.

Fue tras los actos, en 1881, del CC aniversario del fallecimiento del escritor y dramaturgo Pedro Calderón de la Barca cuando se decidió que la vida de la abulense más insigne también fuera celebrada con una conmemoración, para lo que se creó la Junta Nacional para la Celebración del III Centenario de la muerte de Santa Teresa, presidida por el Rey, y que reunió a lo más granado del panorama político, eclesiástico, social y militar de la época.

Al albur de la Junta Nacional surgió la Junta de Damas para Ávila, que presidió Amalia Orozco de Albornoz, segunda esposa de Claudio Sánchez-Albornoz, abuelo del historiador abulense y presidente de la República en el exilio de su mismo nombre.