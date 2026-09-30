Orden de prisión por no acudir al juicio para el detenido en Tordesillas con 27 gramos de 'coca' en un macuto

Orden de prisión por no comparecer en juicio para el detenido en Tordesillas con 27 gramos de 'coca' en un macuto. En la foto, a la izquierda, la defensora del presunto 'camello' ocupa el banquillo sin su cliente. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscan desde este miércoles a Diego Ángel L, el presunto 'camello' que tenía una cita a primera hora de este mañana en la Audiencia de Valladolid para ocupar el banquillo con motivo de su detención en Tordesillas en abril de 2025 en posesión de una mochila en la que portaba más de 27 gramos de cocaína.

Su incomparecencia, sin justificación alguna, ha llevado a la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial a suspender la vista y dictar una orden de busca y captura para el ingreso en prisión del encausado al objeto de garantizar su asistencia al juicio una vez que sea nuevamente convocado.

La decisión del tribunal sentenciador, recogida por Europa Press, ha estimado así la petición de la fiscal del caso, tras recordar la acusadora pública la imposibilidad de juzgar al reo sin estar él presente debido a la pena solicitada, que en este caso se eleva a tres años y medio de cárcel y al pago de una multa de 3.000 euros.

Su detención se produjo sobre las 08.15 horas del 12 de abril del pasado año, cuando el acusado fue interceptado por agentes de la Guardia Civil en un dispositivo de verificación de vehículos y personas establecido en la Avenida Portugal de la localidad de Tordesillas, mientras circulaba a bordo de un vehículo Peugeot Partner.

Al realizar un cacheo superficial de seguridad, el sospechoso salió corriendo con su mochila hasta que fue detenido por uno de los actuantes. En el interior del macuto, los agentes descubrieron que llevaba una bolsa con una sustancia blanca que, tras el análisis oficial, resultó ser cocaína, con un peso neto de 27,43 gramos y una riqueza del 80 por ciento--su valor ha sido cuantificado en 1.763 euros--, destinada, presuntamente, a ser transmitida a terceras personas a cambio de dinero.