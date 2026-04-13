Orquesta de la Comunidad de Madrid y Kamerata Stradivarius actuarán en los XXXIII Conciertos de las Velas de Pedraza

Cartel de los conciertos de Las Velas en la edición de 2026
Cartel de los conciertos de Las Velas en la edición de 2026 - FUNDACIÓN VILLA DE PEDRAZA
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 13 abril 2026 16:22
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SEGOVIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Conciertos de las Velas de Pedraza celebran en 2026 su trigésimo tercera edición con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de José Luis López-Antón, y la Kamerata Stradivarius, con el violinista rumano Razván Stoica como solista y director artístico.

El festival convierte cada verano la villa medieval de Pedraza en un escenario único iluminado por la luz de miles de velas, y este año trae a la Orquesta de la Comunidad de Madrid con un programa centrado en Mendelssohn y Beethoven para la noche del 4 de julio.

La primera parte incluirá la obertura Las Hébridas y la Sinfonía n.º 4 en la mayor, Italiana, del primero; y tras el descanso, la Sinfonía n.º 7 en la mayor del segundo, una de las obras más enérgicas del repertorio sinfónico. La orquesta, fundada en 1987 y titular del Teatro de la Zarzuela desde 1998, ha actuado en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York o el Teatro La Fenice de Venecia.

El segundo concierto, el 11 de julio, tendrá como protagonista a la Kamerata Stradivarius en un espectáculo titulado ¡Stradivarius bajo las estrellas!, que combina música clásica y cine con piezas de Mozart, Paganini, Brahms, Mendelssohn, Sarasate y Massenet vinculadas a películas como El Gran Dictador, El lobo de Wall Street o The Notebook.

Stoica, ganador del Premio Stradivarius y del Concurso de Violín de la Unión Europea de Radiodifusión, liderará un conjunto en el que varios músicos tocarán instrumentos históricos de luthería italiana de los siglos XVII y XVIII, entre ellos un Stradivarius de 1729 y un Amati de 1688.

El conjunto neerlandés, fundado en 2010, ha actuado en salas como el Konzerthaus de Berlín y Viena o el Théâtre des Champs-Élysées de París, y es conocido por acercar la música clásica a públicos de todas las edades.

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