Orquesta de la Comunidad de Madrid y Kamerata Stradivarius actuarán en los XXXIII Conciertos de las Velas de Pedraza

Cartel de los conciertos de Las Velas en la edición de 2026 - FUNDACIÓN VILLA DE PEDRAZA

SEGOVIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Conciertos de las Velas de Pedraza celebran en 2026 su trigésimo tercera edición con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de José Luis López-Antón, y la Kamerata Stradivarius, con el violinista rumano Razván Stoica como solista y director artístico.

El festival convierte cada verano la villa medieval de Pedraza en un escenario único iluminado por la luz de miles de velas, y este año trae a la Orquesta de la Comunidad de Madrid con un programa centrado en Mendelssohn y Beethoven para la noche del 4 de julio.

La primera parte incluirá la obertura Las Hébridas y la Sinfonía n.º 4 en la mayor, Italiana, del primero; y tras el descanso, la Sinfonía n.º 7 en la mayor del segundo, una de las obras más enérgicas del repertorio sinfónico. La orquesta, fundada en 1987 y titular del Teatro de la Zarzuela desde 1998, ha actuado en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York o el Teatro La Fenice de Venecia.

El segundo concierto, el 11 de julio, tendrá como protagonista a la Kamerata Stradivarius en un espectáculo titulado ¡Stradivarius bajo las estrellas!, que combina música clásica y cine con piezas de Mozart, Paganini, Brahms, Mendelssohn, Sarasate y Massenet vinculadas a películas como El Gran Dictador, El lobo de Wall Street o The Notebook.

Stoica, ganador del Premio Stradivarius y del Concurso de Violín de la Unión Europea de Radiodifusión, liderará un conjunto en el que varios músicos tocarán instrumentos históricos de luthería italiana de los siglos XVII y XVIII, entre ellos un Stradivarius de 1729 y un Amati de 1688.

El conjunto neerlandés, fundado en 2010, ha actuado en salas como el Konzerthaus de Berlín y Viena o el Théâtre des Champs-Élysées de París, y es conocido por acercar la música clásica a públicos de todas las edades.