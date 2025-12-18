La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE celebra la Navidad con un concierto extraordinario en Ávila

ÁVILA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE celebra la Navidad con un concierto extraordinario este jueves 19 de diciembre, a las 19:30 horas en el Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila, en el se que interpretará una de las obras corales más importantesde la música clásica como 'El Mesías' de Händel.

El maestro Carlos Mena será el encargado de conducir a la Orquesta y Coro RTVE, pero no estará sólo al frente del concierto, sino que también lo interpretará como contratenor. Le acompañarán como solistas Igor Peral como tenor, Lucía Martín de soprano y Víctor Cruz, según ha informado RTVE en un comunicado recogido por Europa Press.

Händel escribió 'El Mesías' para conjuntos vocales e instrumentales pequeños, pero en años posteriores a su muerte, se adaptó la obra para ser interpretada a una escala mucho mayor, con orquestas y coros grandes. Uno de los que revisó y amplió esa orquestación fue Wolfgang Amadeus Mozart.