La Oscyl dirigida por Thierry Fischer y con el guitarrista Rafael Aguirre ofrecen la 'Gala pregira Países Bajos'

El guitarrista Rafael Aguirre. - OSCYL

VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá el próximo miércoles, 27 de mayo a las 19,30 horas, la 'Gala Pregira Países Bajos', en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes.

Thierry Fischer, director titular, se subirá al podio para dirigir a la OSCyL y al "virtuoso guitarrista" Rafael Aguirre. El programa del concierto tiene un marcado carácter español con obras de Rimski-Kórsakov, Rodrigo, Turina y Falla.

Un programa que posteriormente será interpretado por la OSCyL en su gira por Países Bajos en el Theater Heerlen y en el Het Concertgebouw de Ámsterdam a finales de este mes de mayo, señalan desde la Consejería a través de un comunicado.

La 'Gala Pregira Países Bajos' abrirá con Capricho español, op.34 de Nikolái Rimski-Kórsakov (1844-1908), concebido originalmente como una fantasía para violín y orquesta, una obra inspirada en melodías españolas que el autor conoció durante su estancia en Cádiz como oficial de la marina rusa.

A continuación, la Oscyl interpretará junto al guitarrista Rafael Aguirre el Concierto de Aranjuez de Juaquín Rodrigo (1901-1999) una de las obras más icónicas del compositor español. Continuando esta gala, la segunda parte comenzará con Danzas fantásticas, op. 22 de Joaquín Turina (1882-1949) una obra escrita originalmente para piano con una fuerte inspiración en la música popular.

Para finalizar la 'Gala Pregira Países Bajos', la OSCyL interpretará El amor brujo de Manuel de Falla en su versión sinfónica, una de las obras más conocidas del compositor español que mezcla el folclore andaluz con la música sinfónica (1876-1946).

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com. Existen descuentos disponibles para los abonados de la OSCyL y los colectivos con descuento.