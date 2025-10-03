La Oscyl inicia su nueva temporada con récord, al registrar un 6% más de abonados que el año pasado

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha iniciado su nueva temporada con récord de abonados al registrar 2.177, un 6 por ciento más que el año pasado.

Así lo ha señalado la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, quien ha asistido al concierto de inicio de la Temporada 2025/26 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en el que ha dado a conocer los datos de abonados, "con cifras récord en los abonos a los conciertos de la OSCyL", llegando hasta los 2.177 abonos completos --frente a los 2.054 del pasado año--.

Estos datos avalan la apuesta de la Junta por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, así como la fidelidad del público "hacia un proyecto cada vez más y mejor valorado por los habitantes de la Comunidad, tal y como se puede ver en el registro de abonados, que ha crecido un 25 por ciento en las últimas tres temporadas, ya que se registraron 1.749 abonados en la Temporada 2022/23", ha señalado.

Las cifras "que invitan a seguir apostando por la calidad y la excelencia artística de la OSCyL, como proyecto de Comunidad y convertida en una de las mejores orquestas del panorama nacional e internacional", ha concluido la viceconsejera.

También crecen las cifras de abonados en las otras diferentes modalidades de abono, como el abono 'Historias Musicales', que se incrementa de 109 a 124 abonos, o el abono 'Bienvenida', que aumenta de 345 a 381 abonados.

El abono de 'Proximidad', que permite acercar a personas de toda la Comunidad hasta el Centro Cultural Miguel Delibes a través de 16 rutas de transporte y 30 localidades de punto de partida, aún está abierto y se espera superar los más de 1.000 abonados.

De la mano de su director titular, Thierry Fischer, y con la participación de la mezzosoprano Magdalena Kozená, arranca la Temporada 2025/26 de la OSCyL con una programación conformada por 18 programas de abono y la participación de la Orchestra della Toscana en un concierto extraordinario que se celebrará en febrero.

La Temporada cuenta con una gira por los Países Bajos (mayo 2026) y la participación en eventos nacionales de relevancia, como el Ciclo de Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo, este mes en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid, o el intercambio con la Orquesta Sinfónica de Galicia, con un concierto en el Palacio de la Ópera en A Coruña (marzo 2026).