La OSCyL se suma a las actividades por el eclipse con dos espectáculos multimedia al aire libre en Soria y Burgos

Archivo - La orquesta sinfónica de Castilla y León. - PHOTOGENIC OSCYL - Archivo

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León participará en el espectáculo multimedia 'Armonía Eclíptica', organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Castilla y León, que llevará hasta Soria y Burgos una propuesta que une música sinfónica e imágenes astronómicas en gran formato, con el objetivo de acercar al público los próximos eclipses solares que podrán observarse en España.

Los conciertos serán al aire libre, con entrada gratuita, y correrán a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la dirección de David Fernández Caravaca.

Tendrán lugar a las 21.00 horas del día 9 de julio, en el Parque de la Alameda de Soria; y a las 21.00 horas del 10 de julio en la Plaza de San Juan de Burgos.

El programa artístico del concierto combina piezas de inspiración astronómica y evocación natural, con obras como Solaris de John Estacio, A la busca del más allá de Joaquín Rodrigo o el célebre Claro de luna de Debussy.

El repertorio se completa con una selección de Los Planetas de Gustav Holst, entre las que se incluyen movimientos como Marte, Mercurio y Júpiter-, en una experiencia audiovisual que conecta la emoción musical con la exploración del universo.

Los conciertos de 'Armonía Eclíptica' en Burgos y Soria se integran dentro del objetivo de la Junta de Castilla y León de acercar la música a toda la Comunidad y ampliar el acceso a la cultura.

En este marco, la colaboración con el CSIC refuerza el vínculo entre arte y ciencia, llevando propuestas innovadoras a ciudades como Burgos y Soria y consolidando una programación que conecta conocimiento, territorio y ciudadanía.

'Armonía Eclíptica' 'Armonía Eclíptica' es una iniciativa del CSIC para profundizar en los próximos eclipses solares que serán visibles en algunas regiones de España en 2026, 2027 y 2028 desde una perspectiva divulgativa y a la vez rompedora. De ellos, el que se podrá ver en una zona más extensa del país y que será muy visible en Castilla y León es el del próximo 12 de agosto.

A través de conciertos multimedia, el proyecto propone una experiencia inmersiva en la que música e imágenes científicas dialogan para despertar el interés por la astronomía y fomentar la cultura científica entre la ciudadanía.

José Francisco Salgado, director ejecutivo de KV 265 y artista visual, y Juan Ramón Pardo Carrión, investigador del CSIC en el Instituto de Física Fundamental y uno de los impulsores del proyecto, grabaron imágenes en Galicia, Asturias y Castilla y León durante el verano de 2025 que se van a incorporar a 'Armonía Eclíptica'.

De esta manera, las proyecciones servirán no solo para acercar la ciencia de los eclipses, sino también para poner en valor el patrimonio cultural de provincias del interior de España.