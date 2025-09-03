Ouigo ofrece billetes para viajar de Valladolid a Segovia y Madrid por 7 euros hasta el 19 de octubre

La concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, y el director comercial de Ouigo, Federico Pareja, en un tren de la operadora en la estación vallisoletana. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El operador ferroviario Ouigo ha puesto en marcha una campaña en la que mantendrá un precio fijo de 7 euros en los billetes para viajar entre Madrid, Segovia y Valladolid durante siete semanas, hasta el 19 de octubre, y el séptimo billete comprado será gratis.

La iniciativa, que arranca este 3 de septiembre y coincidirá con la celebración de las fiestas de Valladolid y con festivales musicales y culturales en Segovia, la han presentado este miércoles el director comercial de Ouigo, Federico Pareja, y la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez.

Federico Pareja ha incidido en que la promoción les sirve para "reforzar" el compromiso que tiene con Valladolid para incentivar el turismo y las conexiones y ha señalado que hasta 100.000 personas podrían beneficiarse de esta promoción.

En esta línea, ha afirmado que en la compañía están "encantados" de colaborar con el Ayuntamiento y todas las instituciones "para hacer posible este movimiento que va a ayudar a mejorar la conexión, a traer a más viajeros y, en el fondo, a generar esta intermodalidad de esta conexión entre diferentes ciudades que ayuda a que cada vez más personas se animen a tomar el tren", que ha asegurado que es el transporte "más sostenible que existe".

Por su parte, Blanca Jiménez ha señalado la "buena noticia" que supone esta promoción después de un mes de julio en el que Valladolid ha batido un "récord histórico" de visitantes de toda España y, sobre todo, internacionales, tras lo que ha señalado que la movilidad es una parte "muy importante" para que las cifras sigan creciendo y consolidándose.

La concejal cree que "este año va a ser un año muy bueno" en lo que se refiere al turismo "gracias, entre otros, a los operadores" que han confiado en Valladolid ya hace tiempo y han visto una "oportunidad rentable y de negocio" para seguir creciendo y lo hagan ayudando a una ciudad como es Valladolid, "que tiene una posición geoestratégica importantísima" dentro del país y sigue conectando el centro de España con muchos destinos "muy interesantes" como es Valencia o Alicante, además de Segovia y Madrid.

Además, ha incidido en que esta promoción es una "gran noticia" sobre todo cuando empiezan las fiestas porque mucha gente acudirá a la ciudad, que estos días se llena y cree que se puede hacer de una forma "más sostenible y que mejore la movilidad de la ciudad también durante estos días como es el caso del tren".

Jiménez ha destacado que más del 30 por ciento de los turistas y los viajeros de día que llegan a la ciudad lo hacen precisamente desde Madrid y el hecho de que muchos puedan elegir la opción de acudir en tren en vez de otros medios como el coche a pasar estos días a la ciudad genera un impacto "muy positivo" en el movimiento de la ciudad.

ALTA OCUPACIÓN

El director comercial de Ouigo ha apuntado que la línea que parte de Valladolid es "larga" y para también en Madrid, por lo que "no es fácil" medir la ocupación, pero ha señalado que llega a tener picos por encima del 90 por ciento en algunos de los tramos. Entre la capital vallisoletana y la madrileña suele rondar el 70 por ciento, ha concretado.

En cuanto al número de pasajeros, la compañía cuenta con 509 plazas, por lo que el 70 por ciento serían unas 350 personas por tren y, en sus cuatro circulaciones (dos idas y otras tantas vueltas) supondrían unas 1.400 personas que al día utilizan Ouigo.

Por lo que se refiere a la posibilidad de nuevos destinos, el responsable de la operadora ha explicado que a día de hoy existen restricciones, por un lado de la infraestructura, pero por otro ha aclarado que Ouigo ha ido "mucho más allá" de lo que estaba en su acuerdo marco con Adif e incluso Valladolid no era una de las ciudades contempladas, pero decidieron apostar por la ciudad, lo que supone una "apuesta gorda" y son el único operador privado que está en la ciudad.

Así, ha añadido que la compañía no ve que en este momento existan otras opciones de conectar con otros destinos, también porque en este momento tienen cierta capacidad de trenes y se tarda unos años en conseguir más trenes, así que "en el corto plazo" no se contempla, aunque ha recordado que en el último año han ampliado la oferta y se ha pasando de inicialmente de conectar Valladolid solo con Alicante a hacerlo también con Valencia.

Por ello, lo que podría ocurrir es que se hicieran cambios de este estilo pero no conexiones "completamente diferentes a lo que existe en la actualidad".

LÍNEA VALLADOLID-SEGOVIA-MADRID

La compañía ha señalado que Valladolid y Segovia son puntos estratégicos para Ouigo tanto por su atractivo cultural como económico y con la promoción que ha presentado se apuesta por reforzar su conexión con Madrid y potenciar su visibilidad a nivel nacional.

Actualmente, Ouigo opera con cuatro circulaciones diarias (dos idas y dos vueltas) entre Valladolid y Madrid, con parada en Segovia; dos circulaciones al día (ida y vuelta) entre Valladolid y Valencia, con parada en Segovia, Madrid-Chamartín y Cuenca; y dos circulaciones al día (ida y vuelta) entre Valladolid y Alicante, con parada Segovia, Madrid-Chamartín, Cuenca, Albacete y Alicante.

La compañía opera 16 trenes de alta capacidad que cuentan con 509 plazas distribuidas en dos niveles y, cuando se utiliza un servicio de trenes dobles, esta capacidad se duplica, alcanzando las 1.018 plazas

Ouigo ha recordado el "gran crecimiento" que ha experimentado desde 2024, al pasar siete a 15 destinos en ocho comunidades autónomas. Además de Valladolid, Segovia, Cuenca, Elche y Murcia, la compañía llegó en enero de este año a Sevilla, Málaga y Córdoba, dando por completado el acuerdo marco firmado con Adif tras cinco años de trabajo.