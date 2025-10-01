Pablo Fernández afirma que no habrá presupuestos en CyL, que es una "trampa" del PP y pide no "engañar" a la gente

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, interviene durante un Pleno de las Cortes de Castilla y León. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas Podemos y coportavoz estatal de la formación morada, Pablo Fernández, ha asegurado que no se aprobarán presupuestos en Castilla y León porque se trata sólo de una "trampa" y una "falacia" del PP para cambiar el "marco discursivo", que todos se "enreden" en hablar de ello y evitar que se hable de su "gestión criminal" al frente de los incendios.

Fernández, en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, ha censurado lo que considera "el gran fake" y el "gran engaño" del PP que se ve estos días con la promesa de que habrá presupuestos en la Comunidad, cuando se ha mostrado seguro de que los 'populares' saben que no se van a aprobar en lo que queda de legislatura.

"El Partido Popular es absolutamente consciente de eso, el Partido Popular está perpetrando una nueva falacia, una nueva engañifa, un nuevo trampantojo para hacer creer que hace algo cuando no hace absolutamente nada", ha asegurado el dirigente de Podemos.

En este sentido, considera que la "estrategia" del PP pasa por intentar presentar unos presupuestos, cuando "a día de hoy" no hay ni siquiera techo de gasto, que ha afirmado que si este jueves no entra en el orden del día de la Junta de Portavoces de las Cortes "es imposible que se meta en el próximo pleno" y, por lo tanto, "será imposible" que cumpla con el Estatuto de Autonomía y que el 15 de octubre presente las cuentas.

Así, considera que de lo que trata el PP es cambiar el discurso y que se pierda el tiempo hablando de presupuestos y que la gente "intente no pensar en la catastrófica, homicida y criminal gestión del Partido Popular de los incendios de este verano", aunque ha advertido de que Podemos no entrará "al trapo".

"Todo el mundo sabe en esta comunidad, empezando por Mañueco, que no se van a aprobar los presupuestos en lo que queda de legislatura, que es una trampa, que es un bulo y que es un trampantojo", ha apuntado Fernández, quien ha advertido de que "no se van a aprobar bajo ninguna circunstancia".

"ENGAÑO" A LA GENTE

Por todo ello, ha pedido que se deje de "engañar" y "tomar el pelo" a la gente y ha avisado de que este jueves saldrá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, "con su rostro marmóreo y su cara de granito" para hacer el "papelón" al decir que se están haciendo unos presupuestos "extraordinarios" y que "tienden la mano a los grupos de la oposición, al panadero, al frutero y al tendero de la esquina".

A pesar de ello, ha asegurado que todo es "una mentira" y ha afirmado que está "harto" de llevar diez años escuchando "estas jetas y estas caraduras, engañando y mintiendo" y ha insistido en que "no va a haber presupuestos", algo que ha aseverado que debe tener "claro" todo el mundo.

"No se van a aprobar presupuestos, ya lo digo ya desde aquí el día 1 de octubre, luego no engañen a la gente y no haya llanto y rechinar de dientes", ha concluido.