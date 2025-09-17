Pablo Fernández pide hacer efectivo el embargo de armas e ir "mucho más allá" y romper todo tipo de relación con Israel

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, en las Cortes de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido al Gobierno central que haga efectivo el embargo de armas y que "vaya mucho más allá" y "rompa relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y deportivas con el estado genocida de Israel".

Fernández, en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León donde es procurador, se ha expresado así en referencia a la decisión de que España no participe en Eurovisión si lo hace Israel y ha dado la "bienvenida" a esta "rectificación" porque su formación ya presentó iniciativas en este sentido en el Congreso y se rechazaron, aunque cree que "llega tarde".

Sin embargo, ha exigido al Ejecutivo central que "vaya mucho más allá", se deje de "titulares y de anuncios fake" y que "de una vez por todas este gobierno rompa relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y deportivas con el estado genocida de Israel".

Pablo Fernández ha reclamado también que "de una santa vez" se decrete un embargo "real y efectivo" de armas a Israel porque considera "absolutamente incomprensible y es un cachondeo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase "hace más de diez días" que iban a aplicar un embargo de armas y se hayan celebrado dos consejos de Ministros sin hacerlo efectivo y sin aplicarlo.

"Esto demuestra que están haciendo anuncios fake, anuncios únicamente electoralistas y yo lo que le pido al gobierno es que escucha a la gente", ha señalado el coportavoz de Podemos, quien ha reclamado que el Gobierno escuche el "golpe incontrovertible de la mayoría social de los españoles es a favor de Palestina y en contra del genocidio" y el "clamor de la ciudadanía española, que está pidiendo medidas contundentes".

APOYO A PROTESTAS

Por ello, ha reiterado su petición de ruptura de relaciones de todo tipo y el embargo de armas "efectivo", tras lo que ha asegurado que Podemos continuará "alentando" las movilizaciones y las protestas, pero también "el boicot total en todos los ámbitos, deportivos, académicos, culturales, políticos, al Estado terrorista de Israel".

Fernández, quien se ha mostrado convencido de que va a ser la "presión" de la ciudadanía española la que consiga que el gobierno lleve a cabo medidas "que ha demostrado no ha querido llevar porque lleva dos años sin hacer absolutamente nada", ha incidido en que las medidas llegan ahora "muy tarde".

"Llegan 70.000 asesinatos después, 70.000 asesinatos después, 20.000 niñas y niños asesinados después. Pero en fin, todo lo que sean pasos en favor de la ruptura de relaciones, en favor del embargo y de apoyo al pueblo palestino, pues bienvenidas sean, bienvenidas sean pese a que lleguen tarde", ha concluido.