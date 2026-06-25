Pablo Merchante exhibe su "regreso a la música" a través de la pintura en una muestra en el Esteban Vicente de Segovia

El artista Pablo Merchante (izda) con la comisaria Ana Doldán y el diputado de Cultura, José María Bravo, en la exposición 'Excelso'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia ha inaugurado la exposición 'Excelso', del onubense Pablo Merchante, un proyecto con el que el artista ha vuelto a la música, que califica como su lenguaje natural desde niño.

La muestra, que podrá visitarse en la sala cinco de la pinacoteca hasta el próximo 25 de octubre y comparte protagonismo con la exhibición 'PNEUMA. Los silencios del movimiento', de Elías Crespin, ha sido presentada por el presidente accidental de la Diputación de Segovia, José María Bravo; la directora del museo, Ana Doldán, y el propio autor.

El artista se ha mostrado "entusiasmado" y "agradecido" por poder compartir con segovianos y visitantes lo que ha definido como su primera muestra en la que regresa "a la música", a la que ha calificado como su "lenguaje natural desde que era un niño".

Merchante, que reparte su residencia entre Amberes, Madrid y Huelva, cuenta con obras distribuidas en distintas colecciones públicas y privadas, entre las que figura la segoviana colección MER, propiedad de Marcos Martín y Elena Rueda.

El artista ha explicado que 'Excelso' es el resultado de un proyecto que, "gracias a la colaboración de varios amigos", se ha convertido en "un viaje de búsqueda y conversación, repleto de energía".

En concreto, la exposición se compone de obras pictóricas e instalaciones que recrean una realidad de pianos, flores, ramas y hojas, representada siempre de forma borrosa y nunca aparentemente definitiva.

Al respecto, la directora del museo ha subrayado que 'Excelso' surge "del encuentro del artista con la obra de Esteban Vicente, con la ciudad de Segovia y con una determinada forma de entender la pintura como experiencia de elevación".

De esta forma, Merchante y Vicente compartirán diálogo pictórico, sala con sala, durante los próximos meses, en un ejercicio en el que ambos construyen sus espacios a partir de relaciones de "ritmo, armonía y tensión".

La directora del museo, también comisaria de la exposición, ha indicado que las pinturas de Pablo Merchante se organizan, como en una composición sonora, mediante equilibrios, pausas, contrastes y resonancias que convierten el color en una experiencia temporal.

Asimismo, ha precisado que el título de la muestra procede de una idea que atraviesa todo el conjunto, el concepto de lo excelso entendido como "un impulso de ascensión, un movimiento sutil que conduce de lo material a lo intangible y de lo natural a lo espiritual".

Por su parte, Bravo ha valorado el trabajo de Pablo Merchante y ha subrayado que deja con ganas de profundizar e ir más allá en las formas, a la vez que invita a averiguar si lo que se difumina es realmente lo que uno piensa o si se trata "de un engaño visual marcado por un color que esquiva la evidencia", en referencia a una idea recogida por el crítico David Barro en el catálogo de la muestra.

Bravo ha incidido en que esa realidad se convierte en la exposición en un campo de posibilidades plásticas y ha destacado que acoger una pequeña muestra del trabajo de un artista joven como Merchante supone "seguir llenando de futuro al museo, una institución que en los últimos tiempos ha trabajado con ahínco por acercarse a las generaciones más jóvenes".

Igualmente, ha enmarcado así la apuesta del centro por dar visibilidad a creadores en distintas etapas de su trayectoria, así como combinar grandes exhibiciones temporales con propuestas de menor formato pero de hondo calado conceptual.

La muestra 'Excelso' cuenta con la colaboración de la galería Río & Meñaka y permanecerá abierta al público hasta el 25 de octubre, coincidiendo en parte del calendario con la exposición de Elías Crespin, lo que permitirá a los visitantes recorrer ambas propuestas durante varios meses y comprobar el diálogo que se establece entre las distintas salas del museo segoviano.