Pacma denuncia la muerte de una vaquilla atropellada por un quad en un encierro en Bolaños de Campos (Valladolid)

Fragmento de un vídeo en el que se observa cómo un quad atropella a una vaquilla en un encierro de Bolaños de Campo (Valladolid). - PACMA

VALLADOLID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista (Pacma) ha exigido "responsabilidades" tras la muerte de una vaquilla atropellada por un quad durante un encierro campero celebrado el viernes 3 de octubre en Bolaños de Campos (Valladolid).

La formación política ha exigido "una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades por lo sucedido", una accidente "idéntico" al ocurrido en el mismo municipio en 2018, cuando otra vaquilla murió tras ser arrollada también por un vehículo durante un encierro.

"Siete años después, el patrón se repite, demostrando que no se han tomado medidas para proteger a los animales", han señalado desde el partido, que ha advertido de que este nuevo atropello refleja "falta de control, supervisión y seguridad" en los festejos taurinos por parte del Ayuntamiento de Bolaños de Campos, donde se pone en riesgo tanto a los animales como a los propios participantes y asistentes.

Para Pacma, es "incomprensible que las administraciones sigan mirando hacia otro lado mientras se financian y permiten espectáculos donde los animales son tratados como muñecos y expuestos a un sufrimiento extremo".

Además, la formación está estudiando acciones legales por lo ocurrido, hechos que, a su juicio, deben investigarse de forma "inmediata" por parte de la Junta de Castilla y León --responsable de la autorización de cada vehículo participante-- como la Guardia Civil.

Pacma pretende así que se esclarezcan las circunstancias del atropello y determinar los incumplimientos normativos o negligencias que existieron por parte de los organizadores y el propio Consistorio. Además, la formación ha reclamado que se revise de "manera urgente" la autorización de estos eventos y se sancione a los responsables.

"El maltrato animal no puede seguir amparándose bajo la excusa de la tradición. Este nuevo atropello en Bolaños de Campos demuestra que los festejos taurinos son incompatibles con la evolución social", ha concluido el partido.