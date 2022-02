PACMA difunde otro zulo de galgos muertos "ahorcados, asfixiados y con un tiro" en una antigua yesera de Valladolid

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha difundido este viernes unas imágenes en las que se muestran tres cadáveres de perros esqueletizados, en principio galgos, que presentan signos de "muerte violenta" encontrados en un zulo ubicado en una antigua yesera de Valladolid, en la que los vecinos han recordado que "no es la primera vez que se "desechan" perros utilizados para la caza en las inmediaciones de la zona.

PACMA ha explicado las condiciones en las que se han encontrado a los animales y ha incidido que "una vez más, salen a la luz lamentables imágenes del maltrato que sufren los galgos en España. En esta ocasión, uno de los cuerpos estaba convertido, literalmente, en un saco de huesos; otro presentaba una soga alrededor del cuello y un tercero una posible herida de bala en el cráneo", según ha informado el órgano político a Europa Press.

Concretamente, "dos estaban escondidos en una galería abandonada y un tercero, en un pinar a unos metros de distancia. Podrían llevar allí varios meses", ha concluido.

Asimismo, ha afirmado que este tipo de prácticas son "frecuentes" cuando los animales "ya no cumplen una función para los cazadores", y dado que "muchos veterinarios se niegan a eutanasiar animales sanos, como es normal, y como no quieren mantenerlos porque ya no les sirven, acaban con ellos aquí con lo primero que tengan a mano".

En este sentido, la agrupación ha expresado su disconformidad con este tipo de "prácticas lamentables "en sus redes sociales: "¿Cuántos cadáveres más hacen falta para prohibir la caza?".

MIEDO A LAS REPRESALIAS

Varios vecinos de la zona han declarado que son "conscientes" del "problema" que existe en la comunidad, pero que "tienen miedo" de que "se les señale". "No son pocas las represalias, amenazas y otras coacciones que reciben por parte de colectivos de

cazadores cuando hacen algún comentario o cuestionan su actividad", según han informado las mismas fuentes.

El Partido Animalista ya ha puesto los hechos en conocimiento del Seprona de la Guardia Civil para que sean investigados y se localice a los responsables.