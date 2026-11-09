Pacma protestará este sábado contra el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria)

Toro Jubilo de 2023. - PACMA

SORIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma hace un llamamiento a la ciudadanía para concentrarse este sábado, 14 de noviembre, en la localidad soriana de Medinaceli para exigir al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León que pongan fin al Toro Jubilo.

La protesta comenzará a las 18.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Medinaceli y contará con la asistencia del presidente nacional de la formación, Javier Luna, y del candidato a la presidencia del Gobierno, Asier Esparza.

Pacma ha aseverado que quiere convertir Medinaceli en "el nuevo Tordesillas", de manera que, con la campaña contra el Toro de la Vega como precedente, mantendrá las movilizaciones y trasladará a medios y agencias internacionales su denuncia por el "sufrimiento que supone para el animal la sujeción forzada y la colocación de fuego sobre su cabeza", un acto que "ha provocado más de una muerte en los últimos años".

El Toro Jubilo es el "último festejo de esta modalidad en Castilla y León", ha recordado Pacma, para recordad que el pasado mes de julio formalizó una nueva demanda contra esta celebración y, ese mismo mes, presentó un recurso contra su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Además, la formación ya había presentado en marzo más de 50 páginas de alegaciones contra esa protección, después de ser reconocida como parte interesada en el expediente en diciembre de 2025.

Asimismo, el Partido Animalista ya había conseguido una sentencia favorable en primera instancia en septiembre de 2024 y la suspensión cautelar del festejo en noviembre de ese año, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó posteriormente la sentencia por considerar que el acuerdo municipal impugnado no era recurrible.

El tribunal dejó sin resolver el fondo del asunto y, en septiembre de 2025, también se revocó la suspensión cautelar, ha rememorado la formación.

DESDE 2010

La campaña contra este festejo se remonta al menos a 2010, cuando Pacma entregó 18.000 firmas a la Delegación Territorial de la Junta en Soria.

Cuatro años después, la formación política respaldó su denuncia con un informe veterinario sobre los efectos físicos y psicológicos del festejo.

Con la concentración de este sábado, el partido llama a "retomar en la calle una reivindicación que lleva más de 15 años defendiendo".