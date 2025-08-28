El PACMA recoge y reparte alimentos en León y Valladolid para los animales afectados por los incendios

PACMA recoge y reparte alimentos en León y Valladolid para los animales afectados por los incendios . - PACMA

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios equipos de voluntarios del Partido Animalista (PACMA) están llevando a cabo una recogida y reparto de alimentos destinados a ayudar y alimentar a los animales afectados por los incendios que han arrasado Castilla y León.

"El objetivo es proporcionar comida y agua a los animales salvajes o perdidos que sufren las consecuencias del fuego para que puedan sobrevivir, y repartir la ayuda en las áreas afectadas tan pronto vayan siendo accesibles", explican a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La formación política, que ya ha dispersado más de dos toneladas de pienso, frutas, verduras y heno por la montaña leonesa y la palentina en los últimos días, se encuentra recogiendo más víveres para seguir distribuyéndolos por las zonas afectadas.

El Partido Animalista organizará una nueva gran recogida, que tendrá lugar este sábado 30 de agosto, de 10.30 a 13.00 horas, en la explanada de la Junta de Castilla y León (Avenida de los Reyes Leoneses, 11). Invitan a todas las personas o empresas que deseen aportar víveres para este fin a dejarlos en el emplazamiento en el horario indicado.

Para colaborar con donaciones, las personas interesadas pueden ponerse en contacto a través del teléfono 605 03 79 20 o del correo electrónico leon@pacma.net.