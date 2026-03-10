PACMA trabaja para poner "el fin definitivo" al Toro Jubilo de Medinaceli

Imagen de archivo de una concentración en contra del Toro de Júbilo de Medinaceli - PACMA

SORIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Partido Animalista, Cristina García, ha asegurado esta martes que su partido continuará su lucha contra los festejos taurinos que implican sufrimiento animal, con especial atención al Toro Jubilo de Medinaceli (Soria).

Así lo ha manifestado la vicepresidenta de PACMA a través de un vídeo difundido en las redes sociales del partido animalista desde los alrededores de la catedral de León. García ha asegurado que la formación animalista está "decidida" a lograr el fin de este festejo en el que se colocan bolas de material inflamable en los cuernos de un toro, hecho que han documentado durante varios años para denunciar "su crueldad".

Según explica, el objetivo del partido es poner fin a esta práctica, como ya se logró modificar el desarrollo del torneo del Toro de la Vega en Tordesillas (Valladolid) hasta convertirlo en un encierro común que también esperan poder abolir en los próximos años, precisa PACMA que busca la abolición definitiva de este torneo.

El Toro Jubilo de Medinaceli es el único toro de fuego que existe en Castilla y León y se celebra en plaza Mayor de la villa ducal en el mes de noviembre, durante la noche del sábado más cercano al día 13.