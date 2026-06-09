PACMA ve "escandoloso" que la Junta no sancione por la muerte de una vaquilla atropellada en Bolaños (Valladolid). - PACMA.

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha condenado la decisión de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid de rechazar la apertura de expedientes sancionadores contra los responsables del encierro de Bolaños de Campos, donde una vaquilla murió atropellada intencionalmente por un quad en octubre de 2025, después de otro hecho similar en 2018.

La resolución considera que el Ayuntamiento, la empresa organizadora y los responsables del festejo actuaron de forma "diligente" tras los hechos y limita toda la responsabilidad al conductor del vehículo. Además, descarta prohibir futuras ediciones del encierro.

Para PACMA, tal y como apunta a través de un comunicado recogido por Europa Press,la decisión es "escandalosa" y demuestra la "permisividad" de las administraciones con unos festejos que siguen causando sufrimiento y muerte a los animales: "Lo más grave no es solo que se exima de responsabilidad a los organizadores, sino que la Junta considere insuficientes dos muertes similares en el mismo festejo para impedir que vuelva a celebrarse. Parece que ninguna barbaridad es suficiente cuando se trata de proteger al sector taurino", denuncian.

PACMA recuerda que su denuncia, interpuesta en mayo de 2026, cuestionaba precisamente la incapacidad de la organización para garantizar la seguridad de animales y participantes en un evento con antecedentes mortales. Sin embargo, la Administración sostiene que ambos casos constituyen hechos aislados y que no justifican una prohibición preventiva.

El Partido Animalista considera "inaceptable" que se presente como ejemplo de buena gestión la reacción posterior a la muerte del animal, cuando el verdadero problema es que el sistema de control volvió a fallar permitiendo el acceso de irresponsables. Por ello, anuncia que seguirá impulsando acciones para lograr la prohibición definitiva de este encierro y denunciar "la impunidad" con la que continúan celebrándose este tipo de festejos.