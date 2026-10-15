Pacta seis meses de cárcel el empresario que contrató a jornaleros irregulares para recoger patatas en Brahojos

El empresario junto a su letrado defensor en la vista de conformidad celebrada este jueves en la Audiencia de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid ha impuesto una condena de seis meses de cárcel a Mohamed W, el empresario agrícola que fue sorprendido en agosto de 2024 con varios jornaleros sin autorización mientras éstos recogían patatas en una finca de Brahojos de Medina.

Fiscalía solicitaba inicialmente para el encausado una pena de dos años de prisión y una multa de 4.500 euros, pero Mohamed W. y su letrado han llegado a un acuerdo previo con la fiscal del caso, recogido por Europa Press, para que el acusado asuma la referida condena de seis meses y el pago de una sanción de 1.080 euros como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Queda pendiente que las partes se pongan igualmente de acuerdo para que la pena de cárcel quede en suspenso siempre y cuando el empresario cumpla una serie de compromisos, como, entre otros, la imposibilidad de volver a delinquir durante un periodo determinado de tiempo.

Los hechos por los que ha sido condenado se produjeron el 23 de agosto de 2024 durante una inspección conjunta realizada por la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo en una explotación agraria dedicada a la recogida de patata. En el dispositivo, las autoridades identificaron a un grupo de personas contratadas verbalmente por el acusado desde el 10 de agosto que se encontraban realizando labores agrícolas.

La inspección constató que la práctica totalidad de los trabajadores identificados carecía de la correspondiente autorización administrativa para trabajar en España o de alta en el sistema de la Seguridad Social. Entre los jornaleros localizados únicamente dos contaban con permiso para ejercer la actividad laboral, mientras que el resto presentaba autorizaciones temporales caducadas o sin habilitación de empleo, y uno de ellos carecía de cualquier tipo de permiso de residencia.