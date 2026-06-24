Pacta tres años de cárcel un 'camello' detenido en Los Pajarillos con casi 100 gramos de cocaína

Archivo - Un agente de la Policía Nacional de Valladolid ante su coche patrulla. Foto de archivo - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a tres años de prisión a un varón, por su propia conformidad, con motivo de su detención en diciembre de 2025 en el barrio de Los Pajarillos cuando portaba una bolsa con casi 100 gramos de cocaína.

La sentencia de conformidad se produce tras el acuerdo alcanzado entre el fiscal del caso y el propio encausado, cuya detención se produjo el 5 de diciembre de 2025, en torno a las 23.55 horas, cuando se encontraba en un vehículo Seat León que circulaba por la calle Oropéndola de Valladolid.

Ante la realización de movimientos extraños por parte de los ocupantes, agentes de la Policía Nacional requirieron la detención del turismo en la intersección de las calles Cigüeña y Pingüino, momento en el que intervinieron al encausado una bolsa con 99,79 gramos de cocaína oculta en el pantalón y billetes de 50 euros, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

La sala ha impuesto asimismo al 'camello' confeso una pena de multa de 15.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 200 euros impagados, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.

En la determinación de la pena se ha aplicado la circunstancia atenuante analógica prevista en el Código Penal, habida cuenta de que el acusado presentaba un historial compatible con el consumo de sustancias tóxicas. Por otra parte, la magistrada ponente ha reflejado en el fallo que el tiempo que el procesado ha sufrido en prisión preventiva, situación en la que se encontraba desde el 6 de diciembre de 2025, le será abonado para el cumplimiento de las penas impuestas.