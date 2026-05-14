El Palacio Pimentel de Valladolid acoge una exposición de Julia Gallego sobre la "fragilidad" del medio natural

Presentación de la exposición 'Lo que estamos perdiendo y la fragilidad de lo que nos queda", de Julia Gallego, junto al diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón González - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposición del Palacio Pimentel de Valladolid acoge la exposición 'Lo que estamos perdiendo y la fragilidad de lo que nos queda', de Julia Gallego, desde este jueves hasta el 5 de julio, que pone el foco en la "fragilidad" del medio natural y en el impacto que los actuales modelos de consumo y desarrollo tienen sobre el planeta y nuestra propia supervivencia.

La exposición podrá visitarse en la Sala Teresa Ortega Coca del Palacio Pimentel de martes a domingo de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas, y ha sido presentada por la propia artista, junto al diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón González.

El trabajo de Julia Gallego plantea, a través del uso de distintas disciplinas artísticas, ofrece una reflexión sobre la necesidad de avanzar hacia una convivencia más equilibrada y sostenible entre el ser humano y el entorno natural.

El proyecto propone un recorrido pausado por espacios naturales que invitan a la contemplación y la calma, en contraste con el ritmo acelerado y el bullicio característicos de los entornos urbanos contemporáneos.

Gallego, artista plástica licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, desarrolla desde 2005 su trabajo en Asturias, en un entorno rural que influye "de forma directa" en su obra, ya que la naturaleza es "el eje central de su creación artística", mediante el desarrollo de un lenguaje visual que transita "entre la figuración y la abstracción".

En los últimos años ha incorporado también la cerámica y la terracota a su producción artística a través de 'Estudio Xardón', donde combina la pintura con piezas funcionales inspiradas en el paisaje y el mundo natural, y además ha completado su trayectoria con cursos, becas y estancias de creación en distintos países como Grecia, México o Uruguay.