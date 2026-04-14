Palencia reunirá el 18 de mayo a expertos nacionales e internacionales en el Simposio Internacional del Sol y Eclipses

Un momento de la presentación del encuentro. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia reunirá a "expertos" nacionales e internacionales en el Simposio Internacional del Sol y los Eclipses (Solpé), que va a celebrarse el próximo 18 de mayo en el Centro Cultural Provincial.

El foro contará con la presencia de "destacados" físicos solares de "reconocido prestigio" y es una de las actividades que la institución provincial está preparando con motivo el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Durante la presentación, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén ha destacado que este simposio nace con el objetivo de acercar a la ciudadanía "los últimos avances en el conocimiento del Sol, al tiempo que pone en valor la relevancia histórica, científica y cultural de los eclipses".

La iniciativa busca, además, convertir este evento en un espacio de encuentro "entre expertos y público general, fomentando el diálogo, la participación y el interés por la ciencia".

En este sentido, ha insistido en que el evento representa una "oportunidad excepcional para celebrar la ciencia y consolidar a Palencia como un referente en la divulgación científica a nivel nacional e internacional".

La presidenta de la institución provincial ha estado acompañada por el ingeniero aeronáutico de la Agencia Espacial Europea, César García Marirrodriga, el estudiante de Física y Matemáticas de la Universidad de Valladolid, David Ramos, el presidente de la Agrupación Astronómica de Palencia, José Antonio Sáez, y el ponente y profesor de física Óscar Díez Higuera.

El simposio acogerá estudiantes de las universidades de Valladolid, Burgos, Salamanca y León, así como alumnos de Bachillerato de ciencias.

Además, la Universidad de Valladolid (UVA) está tramitando el reconocimiento de esta actividad formativa para los estudiantes que participen en el Simposio.

Entre sus principales objetivos destacan la divulgación del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 y la promoción de su observación segura y responsable; el impulso al conocimiento de la física solar y sus avances más recientes; la creación de oportunidades de interacción entre especialistas internacionales, estudiantes, jóvenes investigadores y profesionales del sector; y la generación de un entorno cercano, accesible y participativo que estimule vocaciones científicas.

Este encuentro se enmarca en la antesala de un acontecimiento astronómico de extraordinaria relevancia.

El próximo 12 de agosto de 2026, Palencia se convertirá en un enclave privilegiado para la observación de un eclipse solar total, visible desde una amplia franja que atravesará España, desde Galicia y Asturias hasta Baleares. En la provincia de Palencia, el eclipse alcanzará su fase total en torno a las 20.30 horas, con una duración aproximada de 100 segundos.

Asimismo, podrá observarse de forma parcial desde las 19.30 hasta las 21.20 horas, ofreciendo una "experiencia única" tanto para la comunidad científica como para el público en general.

Las inscripciones para el simposio son gratuitas y pueden formalizarse a través de la página web: https://www.astroturismopalencia.es/