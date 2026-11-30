Miembros de la candidatura de Soria ¡YA! - SORIA ¡YA!

SORIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato al congreso de los diputados por Soria ¡YA!, Juan Antonio Palomar, ha reconocido que los resultados obtenidos en la cita electoral de este domingo "son lo que son" y ha reconocido que era difícil obtener representación en la cámara baja por "la polarización existente", tras lo que ha felicitado a quienes sí han obtenido representación.

Palomar ha agradeciendo a todos los sorianos que han depositado en Soria ¡YA! su confianza al tiempo que ha asegurado que esta formación velará "para que las promesas que los partidos han lanzado en campaña se cumplan". "Han sido muchas y la cantinela de las promesas electorales, la conocemos muy bien en esta tierra. Estaremos muy pendientes", ha afirmado.

Asimismo, ha reconocido que todas las personas que forman parte de Soria ¡Ya! "tienen motivos por los que sentirse orgullosos del trabajo realizado, del esfuerzo, la dedicación y la generosidad de tantas personas que han entregado su tiempo en estos días de campaña".

Para Juan Antonio Palomar, una vez que las urnas han hablado, ahora toca "escuchar" y seguir trabajando.