Paredes de Nava (Palencia) reunirá del 9 al 11 de este mes a expertos sobre despoblación y desarrollo sostenible

Presentación del congreso Agua, Arte y Vida: Canal de Castilla’. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad palentina de Paredes de Nava repite este año como sede del Congreso 'Agua, Arte y Vida: Canal de Castilla', que celebrará su tercera edición del 9 al 11 de octubre en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique, en la que va a reunir a expertos de diferentes disciplinas para hablar de retos del mundo rural y el desarrollo sostenible.

El alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, ha explicado en la presentación que el congreso vuelve a la localidad tras la buena respuesta de asistencia y el éxito en los contenidos de la edición anterior.

En este sentido, ha señalado que el congreso, que cuenta con el patrocinio de Red Eléctrica e Iberolea, pretende ser un foro reflexión sobre algunos de los grandes retos del mundo rural y el desarrollo sostenible y reunirá a científicos, figuras de la cultural, del mundo empresarial y de las instituciones para analizar cuestiones como el cambio climático, la gestión del agua, la inteligencia artificial, la transición energética, la despoblación y la biodiversidad.

Bajo el lema 'El agua fertiliza la tierra, el arte fertiliza el espíritu, agua y arte son vida', el congreso se estructura en torno a tres grandes ejes temáticos: agua, arte y vida.

La programación incluye conferencias, mesas redondas, presentaciones culturales y proyecciones documentales con la participación de destacados ponentes como el Premio Cervantes 2023 Luis Mateo Díaz, el escritor Julio Llamazares, la experta en inteligencia artificial Asunción Gómez-Pérez o el escritor Sergio del Molino, autor de 'La España vacía'.

Entre los asuntos que se abordarán en las diferentes sesiones destacan el impacto ambiental de la inteligencia artificial, los retos de la combinación agua-agricultura-energía, el papel de la cultura frente a la despoblación y la contribución del pastoreo a la conservación de la biodiversidad.

El programa concluirá con una reflexión sobre el pasado, presente y futuro del Canal de Castilla, una infraestructura histórica que sirve de hilo conductor a un congreso que busca conectar naturaleza, cultura, innovación y desarrollo territorial.

La celebración del congreso en Paredes de Nava forma parte de la nueva estrategia cultural que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en la localidad para convertir la cultura en "motor para la repoblación".

REPOBLADORES

En este sentido, el alcalde ha insistido en que la llegada al pueblo de "talento y repobladores vinculados a la cultura" tiene un valor añadido muy interesante para los pueblos.

El programa del congreso plantea distintas actividades en torno al agua, el arte y la vida en los territorios rurales. El viernes, 9 de octubre, el congreso arrancará a las 18.00 horas con la inauguración oficial.

La jornada continuará a las 19.30 horas con la presentación del poemario 'La belleza del agua', de la poeta Mar Sancho, y terminará con un acto de bienvenida. El sábado 10 de octubre, la segunda jornada estará dedicada al eje 'Agua: sostenibilidad y solidaridad'.

Por la mañana, a partir de las 11.00 horas, habrá una mesa redonda sobre inteligencia artificial y agua. Participarán Asunción Gómez-Pérez, catedrática de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid y académica de la RAE, y Jordi Marín i Puigpelat, experto en inteligencia artificial e innovación.

Después, a las 12.30 horas, será el turno del escritor Julio Llamazares, que ofrecerá la conferencia 'Distintas formas de mirar el agua: paisaje, memoria y vida'.

Uno de los principales encuentros de la jornada será la mesa 'Agua, agricultura y energía: retos para un territorio sostenible', con la participación de Roberto Arranz, director regional de Red Eléctrica; Gregorio Álvarez, presidente de Iberolea; Pepe Castillo, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, y el propio Julio Llamazares. Será a las 13.30 horas.

Por la tarde, el programa pasará al eje 'Arte: transformación social y territorial', con nuevas comunicaciones y actividades vinculadas a la cultura y el territorio. A las 18.30 horas será la tercera mesa redonda, sobre 'Lectura y creación literaria frente a la despoblación' con Luis Calderón y el escritor y periodista Sergio del Molino; y, justo después, a las 19.30 horas, se presentará el Aula de la Poesía de la localidad, se proyectará el documental 'Antonio López y el Canal de Castilla' y, por último, se proyectará la película 'Alcarrás' con un coloquio con la directora.

La última jornada, el domingo 11 de octubre, estará centrada en el eje 'Vida: naturaleza y biodiversidad'. A primera hora habrá nuevas comunicaciones y, a las 10.45 horas, la conferencia 'Territorios vivos: naturaleza, paisaje y futuro rural'.

A continuación, se proyectará el documental 'El último Arganeo', dirigido por David Pinancho, y se celebrará una mesa sobre pastoreo y biodiversidad, con especial atención a la conservación del paisaje, la prevención de incendios y la recuperación de la lana. En ella participarán Fernando Valladares, Oteyza, Ediliberto Rodríguez y Noelia Geijo.

El programa continuará con la presentación del proyecto 'Zamora, Palencia y Soria se llenan: Pasarela Rural' y una mesa dedicada al pasado, presente y futuro del Canal de Castilla, antes del cierre del congreso a las 14.30 horas.

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar además el acto de clausura de la exposición itinerante 'Antonio López y el Canal de Castilla', junto al cierre de los talleres de pintura, la proyección de un documental sobre el proyecto y la entrega de los catálogos de la exposición.