El parking de la plaza de La Solidaridad, en Valladolid, destinará dos plantas a residentes y una a rotación

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, en la reunión de la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este martes de que el modelo de gestión para el aparcamiento subterráneo de la plaza de La Solidaridad, inmerso actualmente en obras para su recuperación, contempla dos plantas, los sótanos segundo y tercero, destinados a residentes mediante abonos de larga estancia; mientras que el primer sótano se reservará a estacionamiento rotacional "por horas".

Así lo señala el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press en el que se informa también de la licitación del expediente de contratación y la apertura del procedimiento abierto para el suministro, la instalación y la puesta en marcha del equipamiento necesario para la correcta operación y explotación del aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Solidaridad, en el barrio de La Victoria.

El presupuesto de licitación asciende a 227.298 euros y el contrato permitirá dotar al aparcamiento de los sistemas tecnológicos y los elementos operativos necesarios para su puesta en funcionamiento y posterior explotación pública, una vez completadas las intervenciones destinadas a recuperar sus instalaciones básicas.

El proyecto contempla un modelo de gestión que combina dos modalidades de estacionamiento. Las plantas -2 y -3 estarán destinadas a residentes mediante abonos de larga estancia, con el objetivo de atender las necesidades de aparcamiento del barrio, mientras que la planta -1 se reservará al estacionamiento rotacional por horas, para facilitar la actividad comercial y los desplazamientos en el entorno.

Según ha señalado en varias ocasiones el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, la previsión del Ayuntamiento es que el estacionamiento esté gestionado por la empresa pública de transporte en autobús, Auvasa.

El contrato comprende el suministro de los equipos, su instalación y su puesta en marcha, de forma que el recinto disponga de la infraestructura técnica necesaria para gestionar el acceso y la utilización de las plazas, así como para desarrollar su actividad en condiciones adecuadas de funcionamiento.

RECUPERACIÓN DE LAS 281 PLAZAS DEL APARCAMIENTO

Esta contratación complementa las obras de reforma y reparación de las instalaciones del aparcamiento, adjudicadas por la Junta de Gobierno Local el pasado 9 de junio a la empresa Instalaciones Eléctricas Olmedo Cáceres, SL, por un importe de 288.222 euros y que comenzaron a primeros de septiembre.

El plazo de ejecución fijado en el contrato es de cinco meses, por lo que las obras deberían concluir en febrero del año próximo.

Los trabajos se desarrollan con el objetivo de subsanar las deficiencias de las instalaciones y recuperar las condiciones necesarias para su puesta en servicio.

El aparcamiento municipal, situado en la calle Comuneros de Castilla, número 2, dispone de 281 plazas distribuidas en tres plantas subterráneas y permanece cerrado desde mayo de 2016, cuando una inundación provocó importantes daños en sus instalaciones y sistemas de funcionamiento.

El Ayuntamiento avanza con la reparación de las infraestructuras y la incorporación del nuevo equipamiento en la recuperación de esta dotación municipal, que permitirá ampliar la oferta de estacionamiento en La Victoria, mejorar las opciones de aparcamiento para los residentes y facilitar la rotación de vehículos en el entorno comercial del barrio.